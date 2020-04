O ošetřovné požádalo 23 800 zaměstnanců a 41 400 OSVČ

Ošetřovné se vyplácí za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let. Zaměstnanci mají na den nárok na 60 procent denního základu příjmu. Na děti do deseti let se dávka za prvních devět dní vyplatí z nemocenského pojištění, zbývající dny do otevření škol doplatí stát. Celou dobu pak uhradí zaměstnancům s dětmi do 13 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dostanou za každý den 424 korun. Ošetřovné získají i lidé, kteří musí po uzavření stacionářů a jiných zařízení být doma se staršími či postiženými členy domácnosti.

"K dnešnímu dni evidujeme celkem 23.786 doručených žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření školy či sociálních služeb," uvedla mluvčí ČSSZ. Ministerstvo průmyslu přijalo podle své mluvčí do dnešních 11:00 celkem 41.369 žádostí. "Žádosti by se měly dnes začít vyřizovat," uvedla Filipová. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že všem žadatelům z řad živnostníků chce jeho úřad poslat peníze do 26. dubna.

Zaměstnancům sociální správa podle informací ze svého webu ošetřovné vyplatí do měsíce od doby, co obdržela všechny podklady. Mluvčí úřadu uvedla, že v doručených tiskopisech je nyní ale řada chyb a scházejí údaje. Vyplacení peněz za březen by se tak mohlo opozdit.

Zaměstnanci najdou tiskopisy na webu ČSSZ. Potvrzení o svém uzavření vyplní škola. Rodič ho pak předá zaměstnavateli elektronicky, nebo vytištěný. Firma či instituce pak doručí podklady okresní správě. Podle Drmolové rodiče musí vyplnit dva tiskopisy - žádost o ošetřovné a výkaz péče. Žádost se vypisuje jen jednou. Výkaz se dělá vždy po skončení měsíce. Nyní je to tedy za březen.

Podle úřadu mezi nejčastější chyby patří to, že lidé nevyplní čitelně či vůbec jméno dítěte, jeho rodné číslo, údaje o společné domácnosti, číslo účtu a další údaje. Často chybí i podpis. Zaměstnavatel zas případně nevypíše správně údaje o dnech, za které se o ošetřovné žádá.

OSVČ žádost a požadované přílohy posílají přes datovou schránku, e-mailem či poštou na adresu ministerstva. Formuláře jsou na webu resortu. S vyplněním případně pomohou živnostenské úřady, řekla Filipová.

Někteří zaměstnanci a živnostníci si stěžují na to, že musí dokládat potvrzení od školy o jejím uzavření. Považují to za zbytečnou byrokracii, když všem školám nařídila zavřít vláda. Podle některých rodičů by potvrzení dávalo smysl u školek, které případně uzavřel provozovatel, přestože mohou fungovat.

Podle podkladů k zákonu by stát mohl na ošetřovném pro zaměstnance za prvních 30 dní vydat zhruba 2,7 miliardy korun. Podporu by mohlo dostat asi 190.000 lidí. Na dávky pro živnostníky má ministerstvo průmyslu zatím do konce dubna sto milionů korun. Podle potřeby se suma může navýšit.