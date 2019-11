Prodej elektromobilů v Česku se příští rok ztrojnásobí, soudí experti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prodej nových elektromobilů na českém trhu by se měl v příštím roce více než ztrojnásobit na 3000 až 3500 vozů. Trh pravděpodobně rozhýbe zejména příchod prvního elektromobilu Citigo iV od Škody Auto. Letos do konce října prodej aut na elektřinu vzrostl o pětinu na 649 vozů. Vyplývá to z vyjádření odborníků a Svazu dovozců automobilů. Novinky v elektromobilitě o víkendu v Praze představí veletrh e-Salon.