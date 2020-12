Restaurace Šeberák a Obývák dnes zavřely ve 20:00, Tankovna ne

"Ve 20:15 jsme byli navštíveni policií, kdy nám oznámili, že naše jednání je protiprávní, s čímž nesouhlasíme," řekl ČTK za tankovnu Oldřich Tlustý. Policie si podle něj zkontrolovala také občanské průkazy hostů, kteří chtěli zůstat. Nakonec zaměstnanci restauraci zavřeli. V neděli otevřená nebude, nemá v poslední den týdne otevřeno ani standardně. Tlustý chce v neděli zamířit do pivovaru Malý Janek, který jako první výzvu k otevření restaurací přes zákaz vlády vyslovil.

V Šeberáku, odkud policie v pátek znovu odvezla majitele restaurace Jakuba Olberta k podání vysvětlení, se dnes zavřelo ve 20:00. "Důvodem je vstřícný krok pánů (Jana) Blatného a (Karla) Havlíčka, kteří se několikrát zaručili za kompenzace tržeb postižených provozů. Chápu, že slibem nezarmoutíš. Jsem však pro tento vstřícný krok, kterým chci ukázat mou vůli pro konstruktivní řešení," napsal na facebook Olbert.

Pivní bar Obývák se rozhodl, že dnes nebude po 20:00 vpouštět hosty dovnitř, ale nechá provozovnu rozsvícenou jako symbol protestu. ČTK to odpoledne řekl jednatel firmy Robert Vrkoč.

Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek dnes nabádal své kolegy z řad hospodských, aby dodrželi vládní nařízení. "Dnes jsme doporučili kolegům, aby dodrželi vládní nařízení, jako odpověď na vstřícný krok, který měl ovšem dávno přijít. V neděli proběhne koordinační schůzka, v pondělí tisková konference," sdělil.

O omezení otevírací doby restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení rozhodla vláda v pondělí. Od středy tak můžou mít otevřeno maximálně do 20:00. Vláda tak reagovala na častá porušování protiepidemických opatření v tomto odvětví. Od minulého čtvrtka mohly mít restaurace po několikatýdenním úplném uzavření otevřeno až do 22:00. V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že v pondělí vládě navrhne, aby se v ČR znovu zavedl čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES. To by znamenalo uzavření restaurací s možností prodeje z okének. Zároveň řekl, že se bude jednat o kompenzacích.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) pak v pátek večer Radiožurnálu řekl, že na systému kompenzací pro restaurace a ubytování bude s týmem pracovat celý víkend. Zmínil, že pro restaurace počítají s kompenzací nákladů. "Můj cíl je aby to bylo kompenzování ze sta procent ty náklady," řekl Havlíček.