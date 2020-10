Škoda Auto: Výpadek dodávek kvůli koronaviru se nepodaří nahradit

Tyto výpadky se v České republice již do konce roku nepodaří nahradit, uvedla dnes automobilka v tiskové zprávě.

Firma počítá s výrobními omezeními plynoucími z následků koronavirové pandemie. Tato výrobní omezení znamenají, že zaměstnanci mají například delší přestávky, odbory bojují za zrušení přesčasů či směn navíc, v říjnu se tak některé tyto směny nekonaly.

V září dodala automobilka zákazníkům celkem 104.600 vozů, což činilo naopak meziroční nárůst o 2,6 procenta.

#SKODA delivered 721,900 vehicles to customers worldwide from January to September and generated an operating profit of 469 million euros despite a challenging business environment.

