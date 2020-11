Tržby ve službách klesly o 12 procent, nejhůř je na tom cestovní ruch

Bez očištění o kalendářní vlivy se tržby ve službách propadly meziročně o 12,4 procenta. Mezičtvrtletně byly sezonně očištěné tržby vyšší o 8,3 procenta. Informoval o tom dnes na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ).

"Meziroční pokles tržeb zaznamenala většina sledovaných činností. Nejvýrazněji se snížily tržby v odvětvích spojených s cestovním ruchem, jako jsou cestovní kanceláře, ubytovací služby nebo letecká doprava. Vyšší tržby než v loňském roce vykázaly pouze poštovní služby, telekomunikační a informační činnosti, televizní a rozhlasové vysílání a právní a účetní služby," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Více než třetinové snížení tržeb proti stejnému loňskému období zaznamenali statistici v administrativních a podpůrných činnostech. Nejvíce se tento pokles podle nich projevil u cestovních kanceláří a agentur, které meziročně utržily o 82,4 procenta méně. Pracovním agenturám klesly tržby o pětinu. Dalšími klesajícími odvětvími byly například činnosti související se stavbami a úpravou krajiny nebo činnosti v pronájmu a operativním leasingu. Nejméně, o zhruba pět procent, klesly v této oblasti tržby bezpečnostních a pátracích agentur.

Od předchozího čtvrtletí, kdy tržby služeb negativně ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, pokračoval pokles také v ubytování, stravování a pohostinství. Tržby se v této oblasti ve třetím čtvrtletí snížily o 24,3 procenta. O něco hůře na tom bylo ubytování než samotné stravování. V ubytování byly tržby meziročně nižší o 45,5 procenta, zatímco ve stravování a pohostinství o 14,8 procenta.

Zotavování ve službách ve třetím čtvrtletí bylo podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera relativně pomalé. Nové restrikce podle něj přinesou ve vybraných službách opětovný citelný propad tržeb, uvedl. Podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého bude další vývoj ve službách ovlivněn nejen vládními opatřeními, ale také případnou podporou. "V tuto chvíli je klíčová předvánoční sezóna. Ta rozhodne o tom, jak budou daná odvětví vstupovat do nového roku. Nejde však jen o to, jestli budou jednotlivé služby otevřené, ale hlavně o to, jak moc budou Češi ochotni utrácet. Přičemž už teď je jasné, že rekordní Vánoce z posledních let rozhodně nelze očekávat," řekl.

V oblasti dopravy a skladování tržby spadly o 14,8 procenta, přičemž nejvíce, o 73,5 procenta, v letecké dopravě a o 39,7 procenta ve vodní dopravě. Meziročně nižší tržby zaznamenaly také skladování nebo vedlejší činnosti v dopravě. Celkový vývoj zmírnil jen nárůst tržeb za poštovní a kurýrních činností o 9,1 procenta.

V profesních, vědeckých a technických činnostech tržby klesly o 6,1 procenta, přičemž největší propad, o téměř 14 procent, vykázaly architektonické a inženýrské činnosti.

Tržby informačních a komunikačních činností se ve sledovaném období meziročně snížily o 0,9 procenta a v oblasti nemovitostí o 0,6 procenta.