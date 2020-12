"Vláda jedná chaoticky." Restauratéři chtějí jednat o kompenzačním balíčku, sestavili tým expertů

Zároveň vyzvali všechny další živnostníky, aby vyjádřili podporu například vyvěšením státní vlajky na svou provozovnu, řekl dnes ČTK majitel pivovarské restaurace Malý Janek Jiří Janeček.

"Budeme požadovat, aby pan ministr (Karel) Havlíček (za ANO), respektive jeho úředníci, s námi konzultovali návrh balíčku. Aby ten balíček tentokrát opravdu pomohl, aby nebyl složitý na administraci a aby tam nebyly složité podmínky, které bychom nemohli splnit," řekl Janeček.

"Požádali jsme o podporu dalších kolegů z celé České republiky, a to formou nenásilnou tichou, vyvěšením české vlajky na svou provozovnu. Udělat tak mohou i naši podporovatelé, štamgasti," řekl Janeček.

Podle Janečka dnes účastníci mluvili mimo jiné o hrozbě, že po dlouhých letech skončí kvůli současným protiepidemickým opatřením rodinné podniky. "Občanskou neposlušností jsme se zřejmě domohli nejen pro nás, ale i pro ostatní živnostníky nějakého spravedlivého kompenzačního balíčku, jaký je třeba v Rakousku," uvedl Janeček.

Dnes večer po 20:00 nechají restaurace zavřeno. "Je to doporučení, nemůžu mluvit za všechny restaurace. Ale naše restaurace zůstane zavřená," řekl Janeček.

Vláda podle něj jedná chaoticky. "Potřebujeme opravdu rychle pomoci, v řádu dní. Řada podnikatelů je před ukončením činnosti. Pokud máte zavřený byznys, tak jakýkoliv náklad je pro vás v dlouhodobém hledisku likvidační," řekl Janeček.

Restaurace podle něj na jaře respektovaly všechna vládní opatření. "Vše jsme respektovali, ta první jarní vlna se nějakým způsobem dala ustát. Ale nejsme schopní ustát tu druhou vlnu," dodal Janeček.

V případě zavedení kompenzačních balíčků chce, aby byla žádost o podporu co nejjednodušší. "Aby to zvládl vyplnit běžný občan České republiky. Chceme s tím vládě pomoct, aby nevypadl nějaký nesmysl, který nikomu nepomůže. I kdybychom měli mít na vyjádření hodinu," uvedl Janeček. Chce, aby stát například využíval své úřady, které o podnikatelích vědí vše, a to včetně výše příjmů nebo počtu zaměstnanců. Podnikatelé by tak následně nemuseli toto složitě dokládat.