Vláda kývla na digitální daň, má zasáhnout internetové giganty

Aktualizováno 17:45 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, dnes schválila vláda. Informoval o tom její tiskový odbor. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Zákon by mohl začít platit během příštího roku, ministerstvo financí zatím předběžně počítá s polovinou roku 2020. Návrh musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.