České těžké zbraně i munice nejen pro Ukrajinu. Válka nastartovala náš zbrojní průmysl

Během oficiální pracovní návštěvy prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského v České republice bylo podepsáno významné Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem strategického průmyslu Ukrajiny a Ministerstvem obrany České republiky. Tento důležitý krok symbolizuje hlubší spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi v oblasti strategického průmyslu a obrany, jak oznámila Kancelář prezidenta Zelenského.

Česko podporuje společnou výrobu zbraní na Ukrajině. Memorandum o spolupráci podepsali v pátek náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin. „Jde o zcela konkrétní projekty,“ ocenil spolupráci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V nejbližší době přijede na Ukrajinu delegace České republiky, která bude rozvíjet dohody uzavřené mezi ukrajinskou a českou stranou.

Česko zažívá největší boom zbrojního průmyslu za dobu samostatné existence

Ruská agrese vůči Ukrajině a rostoucí potřeba zesílit obranu jak ze strany české vlády, tak okolních evropských zemí, zvyšuje zájem o zbrojní průmysl. Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka zažívá Česká republika v tomto odvětví největší rozmach od svého vzniku. Sdělil to v rozhovoru pro Českou televizi na nedávném veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET.

„Jsme v situaci, jaká tady nikdy nebyla. Musíme si uvědomit, že většina zemí světa dlouhodobě neinvestovala do své vlastní obrany, zvláště v Evropě, kde byl pocit, že bude věčný mír. A najednou se jednotlivé země probouzí a jejich vlády by okamžitě chtěly doplňovat zásoby munice, nakupovat zbraně a samozřejmě obranné průmysly z toho těží – nejen v České republice, ale i jinde,“ sdělil Hynek.

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je důležité si uvědomit, že existuje reálné riziko velkého válečného konfliktu v Evropě. Česká republika by se měla dlouhodobě připravovat na takový scénář, aby byla schopna čelit této hrozbě.

Uspokojit poptávku je podle Hynka nyní pro firmy náročné. „Děláme vše, co můžeme, abychom uspokojili poptávku jak naší armády, tak ukrajinských ozbrojených sil, ale i ostatních zemí světa. Protože my se nemůžeme koncentrovat pouze na Ukrajinu,“ upozornil s tím, že válka jednou skončí a že je potřeba udržet si i jiné zahraniční trhy. „My jsme exportně orientovaný průmysl. Zhruba pětaosmdesát až devadesát procent toho, co vyrobíme, exportujeme. A proto jsou pro nás důležité kontakty do všech zemí světa,“ doplnil.

Československo mělo před rokem 1989 významné postavení mezi desítkou největších světových vývozců zbraní. Tyto zbraně často končily v problematických zemích, ačkoli peníze za tyto zakázky často nebyly zcela vyinkasovány. Prestiž Československa v této oblasti byla významná. Nicméně po roce 1990 došlo k dramatickým změnám ve světě. Pád komunismu a konec studené války vedly v Evropě k významnému procesu odzbrojování. Nyní je šance se do zbrojařské elity vrátit.

Po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským připomněl premiér Petr Fiala důležitost a aktuálnost spolupráce ve zbrojním průmyslu. „Válka trvá asi 500 dní, my dosud poslali 676 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony kusů střední a velkorážní munice. Tedy každý den od prvního dne války z České republiky odjíždí zhruba 10 tisíc kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet či houfnice," prohlásil Fiala.

Odhaduje se, že v roce 2022 dosáhla hodnota dodávek zbrojního průmyslu pro Ukrajinu částku ve výši čtyřiceti miliard korun. Kromě toho je třeba zohlednit také výrobu pro potřeby české armády, která se zaměřuje na obnovu skladů po vyčerpání zásob munice a také na náhradu zbraní, které byly poskytnuty nebo konzervovány pro Ukrajinu, uvedl server deník.cz.

V souvislosti s dodávkami zbraní do Ukrajiny je důležité zmínit, že část těchto dodávek byla nebo bude financována prostřednictvím peněz z Evropské unie, konkrétně z Evropského mírového nástroje, nebo přímo dalšími spojenci, jako je Nizozemsko či Spojené státy americké. Tento fakt, který často v Česku přichází v souvislosti s dodávkami zbraní Ukrajině v pozadí, je důležitým aspektem.

Zároveň je však třeba zmínit, že pro český zbrojní průmysl je výhodné zvýšené poptávky po zbraních po celém světě.

„Česko a celý demokratický svět musí v podpoře Ukrajiny pokračovat. Česká republika proto například pomůže s výcvikem ukrajinských pilotů na stroje včetně letadel F-16. Dodáme letecké simulátory, aby mohl výcvik probíhat nejen na Západě, ale přímo na Ukrajině," uvedl premiér Fiala.