Dovoz ropy do Číny bude letos zřejmě rekordní

Dovoz ropy do Číny by mohl letos vzrůst o 500.000 až jeden milion barelů denně na 11,8 milionu barelů denně. Zastaví se tak pokles z předchozích dvou let a překoná rekord z roku 2020, kdy země dovezla 10,8 milionu barelů denně.

Od prosincového zrušení koronavirových omezení v Číně vzrostla poptávka po benzinu a leteckém palivu. Analytik firmy Energy Aspects počítá s tím, že benzin a letecké palivo se na celkovém růstu poptávky po kapalných palivech budou podílet z padesáti, respektive z třiceti procent. Spotřeba leteckého paliva by do konce letošního roku měla dosáhnout 90 procent úrovně před pandemií nemoci covid-19. Poptávka po motorové naftě, která je důležitá v průmyslu a dopravě, může růst pomaleji, protože potrvá déle, než se projeví oživení ve zpracovatelském průmyslu a realitách.

Vzhledem k rostoucí domácí spotřebě a lukrativnímu vývozu se výkon čínských rafinerií podle odhadu poradenských firem proti loňsku zvýší zhruba o 850.000 až 1,2 milionu barelů denně, což by znamenalo o šest až devět procent. Loni zaznamenaly čínské rafinerie poprvé od roku 2001 pokles výkonu, uvedla agentura Reuters.

Kromě vyšší domácí poptávky budou rafinerie motivovány ke zvýšení produkce poptávkou ze zahraničí. Podle zdrojů mají být v Číně v nadcházejících měsících uvedeny do provozu dvě rafinerie s celkovou kapacitou 520.000 barelů denně. Třetí rafinerie s kapacitou 400.000 barelů denně by měla zahájit zkušební provoz koncem roku.