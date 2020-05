Britská centrální banka čeká nejhlubší propad HDP za 300 let

Bank of England na svém dnešním zasedání ponechala základní úrokové sazby beze změn, ale upozornila, že v případě potřeby je připravena sáhnout k dalším stimulačním opatřením.

Major UK banks are strong enough to expand lending. Doing so will support the economy and is in their own interest. https://t.co/3FIVG6rG2e pic.twitter.com/WayjI2GgIt