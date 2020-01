Krize v eurozóně odvrácena? Index důvěry investorů roste

Index důvěry investorů v lednu vzrostl na 7,6 bodu z prosincových 0,7 bodu. Dílčí index ekonomických očekávání pak vystoupil na nejvyšší úroveň od února 2018, zatímco index současných podmínek je nejvýše od loňského června, poznamenala agentura Reuters.

"Zdá se, že recese v eurozóně prozatím není na programu," uvádí Sentix. Poslední události kolem Íránu zatím investory nevyvedly z míry. "Důležitější se zdá být nárůst dynamiky v dalších regionech světa, zvláště v Asii, a také mírné uvolnění obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou," dodává Sentix.

The riots surrounding the middle east, which dominated the news at the end of the week, were either ignored by investors or are not considered to be crucial for the economy. This is the third surprise in a row for the "first mover"! #sentix #economy https://t.co/ingCtN3kBn pic.twitter.com/8sGZXgDvjx