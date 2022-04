Plně nahradit ruskou ropu by maďarské firmě MOL trvalo až čtyři roky

"Střední Evropa a Maďarsko nejsou v situaci, kdy by mohly nahradit ruskou ropu a ropné produkty ze dne na den. (Embargo) by způsobilo velmi vážné problémy celému regionu," řekl Hernádi na výroční valné hromadě.

Není to podle něj otázka ideologie, ale technologie a chemie, protože rafinerie společnosti MOL v Maďarsku a na Slovensku jsou uzpůsobeny na ruskou ropu. "Pokud by od zítřka ropovodem Družba nepřitekla žádná ruská ropa, pak bychom s produkty dováženými odjinud fyzicky nemohli zajistit současnou úroveň spotřeby," konstatoval Hernádi.

"Při úplném embargu by trvalo dva až čtyři roky, než by se dosáhlo úrovně produkce potřebné k zásobování regionu," dodal. Změna by si podle něj rovněž vyžádala investice 500 až 700 milionů dolarů.

Společnost MOL očekává, že současné vysoké ceny energií přetrvají po celý rok. Hernádi ale doufá, že se ceny později normalizují. "Nárůst poptávky po energetických zdrojích přesáhl nabídku, válka (na Ukrajině) to jen umocnila," řekl. "Volatilita by se mohla v příštím roce normalizovat, ale cenová korekce nebude úplná," dodal. Potrvá podle něj nejméně dva roky, než trh najde novou rovnováhu.

Vláda premiéra Viktora Orbána ve středu ve snaze ochránit spotřebitele před inflací prodloužila platnost stropu u cen základních potravin a pohonných hmot do 1. července. Hernádi má za to, že tato opatření budou muset být v určité fázi zrušena.

"Domníváme se, že dočasná opatření by měla být ve střednědobém horizontu postupně zrušena, protože je nelze udržet," řekl.

Skupina MOL v České republice provozuje 304 čerpacích stanic značek MOL, Pap Oil a Slovnaft, z hlediska počtu je dvojkou na trhu. Lídrem je Benzina z polské skupiny Orlen Unipetrol, která má v Česku přes 420 čerpacích stanic.