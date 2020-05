Průzkum ECB: Ekonomika eurozóny letos klesne o 5,5 procenta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ekonomika eurozóny by v letošním roce mohla kvůli negativním dopadům koronaviru klesnout o 5,5 procenta. Vyplývá to z výsledků průzkumu Evropské centrální banky (ECB) mezi profesionálními prognostiky. V příštím roce by se hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny mohl podle průzkumu zvýšit o 4,3 procenta.