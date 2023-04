Inflace v EU v březnu klesla na 8,3 procenta, Česko se průměru zásadně vymyká

Bez migrace by se počet obyvatel států Evropské unie snížil do roku 2100 o více než čtvrtinu. Vyplývá to z předpovědi demografického vývoje, kterou v pondělí zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. I tak příchod migrantů nebude podle něj stačit na dorovnání přirozeného úbytku obyvatel.