Inflace v eurozóně nečekaně prudce klesla

Británie a Evropská unie uzavřely celní dohodu, která by mohla otevřít cestu k ukončení sporů ohledně Severního Irska po odchodu Británie z Evropské unie (EU). EU kromě toho, že přijala plán, který by zamezil nutnosti rutinních kontrol výrobků směřujících do Severní Irska, také souhlasila, že Evropský soudní dvůr by mohl rozhodovat o otázkách severního Irska pouze v případě, že mu případ postoupí severoirské soudy. Informoval o tom web deníku The Times s odvoláním na informované zdroje.