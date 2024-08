Jak vybrat správnou matraci podle toho, v jaké poloze spíte

Věděli jste, že průměrná cena kávy v Praze se pohybuje kolem 50 Kč? Pokud si dáte kávu každý pracovní den, ročně to vyjde na více než 10 000 Kč. To je částka, která by mohla být investována do budoucnosti, do vašich snů a cílů. A přitom k lepšímu hospodaření s penězi stačí jen pár malých kroků.