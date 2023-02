Konec podvodů na internetu? Přeshraniční platby za nákupy se začnou evidovat

Solidární příspěvek pro lidi, kteří zdarma ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, by se měl dál vyplácet i ve druhém čtvrtletí. Pravidla pro získání podpory a její výše by se upravovat neměly. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).