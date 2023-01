Největší ekonomické změny roku 2023: Paušální daň, konec EET, změny v daňovém přiznání

Od letošního roku se také o pět procent zvýší spotřební daň z tabákových výrobků. Na daních ušetří lidé s vyššími příjmy, protože se posouvá hranice pro výši příjmů podléhající 23procentní dani. Vyplývá to z informací ministerstva financí a z vyjádření daňových odborníků oslovených ČTK.

Roční limit pro povinnou registraci k DPH se po 18 letech zvyšuje z milionu korun na dvojnásobek. Podle ministerstva financí tento krok znamená úhrnnou daňovou úsporu až deset miliard korun. Malým podnikatelům se navíc sníží administrativní zátěž spojená s odvodem DPH.

Podle ředitelky společnosti UOL Účetnictví Jany Jáčové se ale ne každému podnikateli vyplatí registraci k platbě DPH zrušit. "Jestliže má podnikatel obrat blížící se dvěma milionům Kč, je možné, že hranici během krátké doby překročí, a to by pro neplátce DPH znamenalo nutnost znovu se zaregistrovat a podstoupit vše, co tento proces obnáší. Stejně tak pokud jsou vaši odběratelé plátci DPH a vyšší cena s DPH neovlivní vaši marži, je lepší v registru zůstat," uvedla. Naopak v případě, kdy si zákazníci DPH neodečítají, se podnikatelům podle Jáčové vyplatí nebýt plátcem DPH.

Se zvýšením limitu pro registraci k DPH se na dva miliony korun zvyšuje i limit tržeb pro živnostníky, kteří chtějí uplatňovat paušální daň. Zároveň se zavádí tři pásma daně odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Paušální daň bude v jednotlivých pásmech činit 6208, 16.000 a 26.000 korun měsíčně. "Nejvíce osob samostatně výdělečně činných si bude moci současně splnit své daňové povinnosti na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění nejnižší částkou," konstatovala daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Daňový poradce a jednatel společnosti Kodap Vlastimil Sojka ale upozorňuje, že rozšíření paušální daně a zavedení více jejích pásem nepomůže vládě snížit rozpočtový deficit a navíc jde proti původnímu cíli daňového paušálu, kterým bylo zjednodušení administrativy. "Mírné zjednodušení výkaznictví sníží příjmy státního rozpočtu bez toho, aby poplatníkům přineslo očekávaný administrativní komfort a právní jistotu. Odhad ministerstva financí ohledně počtu zájemců o toto zdanění považuji za příliš optimistický," uvedl.

Ivanco upozornila, že i když sazby daně z příjmu fyzických osob zůstávají 15 a 23 procent, lidé s vyššími výdělky v příštím roce na daních ušetří. "Důvodem je posunutí vyššího daňového pásma. Za rok 2022 podléhají vyšší 23procentní sazbě daně z příjmu rozhodné příjmy nad 1,867.728 korun, za rok 2023 to bude nad 1,935.552 korun (ročně)," uvedla.

V letošním roce se také zvyšuje příjem, u něhož není nutné podávat daňové přiznání. Nově to bude 50.000 korun, dosud to bylo 15.000 korun. Zvyšuje se i limit odměny při dohodě o pracovní činnosti, při němž se neplatí zdravotní a sociální pojištění. Od příštího roku to bude 3999 korun, o 500 víc než dosud.

S počátkem roku 2023 skončila i EET, podnikatelé ji už nebudou moct využívat ani dobrovolně. O polovinu se také snižují pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení k DPH a prodlužuje se lhůta na podání následného kontrolního hlášení po výzvě finančního úřadu.

V letošním roce se také uskuteční akce Daňové milostivé léto. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Akce potrvá od července do konce listopadu.