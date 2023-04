Ruská ropa za stovky miliard stále proudí do EU, zjišťuje finská studie. Čína a další země závratně vydělávají na „praní špinavé ruské ropy“ a jejím přeprodeji na Západ

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka by se měl v květnu dočkat povýšení do generálské hodnosti. Vláda dnes schválila návrh, aby ho prezident Petr Pavel jmenoval do hodnosti brigádního generála, řekl novinářům po zasedání ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobnému návrhu kabinetu v minulosti sedmkrát nevyhověl bývalý prezident Miloš Zeman, jeho nástupce Pavel v pondělí zopakoval, že Koudelku jmenuje.