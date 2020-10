OECD: Dohoda o digitální dani se odkládá do poloviny roku 2021, důvody jsou dva

Pokud se takřka 140 zemí nedomluví, světová ekonomika by podle OECD mohla klesnout o více než jeden procentní bod.

Země původně chtěly vydat konečnou zprávu na konci letošního roku. Jednáním o digitální dani reagují na kritiku, že hlavně velké technologické firmy neplatí spravedlivý podíl na daních, protože sídlí v zemích, kde je to pro ně z hlediska daní výhodné. V Evropě to je například Irsko či Lucembursko.

