Prodej zbraní ve světě loni vzrostl o 4,6 procenta. V čele žebříčku jsou USA

Uvedl to dnes ve své zprávě Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).

Sales of arms and military services by the sector’s largest 100 companies (excluding those in China) totalled $420 billion in 2018. The 2018 #Top100 arms sales were 47% higher than in 2002.



New data from SIPRI available now ➡️ https://t.co/26VTTOfSCG#ArmsIndustry pic.twitter.com/7RK4P1ZGFw