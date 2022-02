Západ je na dosah odstřižení Ruska z platebního systému SWIFT

"SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní," řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. "Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné," dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti. Italský premiér to zatím sám takto otevřeně neřekl, nicméně lídr italské Demokratické strany Enrico Letta na twitteru napsal, že "Mario Draghi potvrdil, že Itálie podpoří vyloučení Ruska ze systému SWIFT."

List The Guardian dnes napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil Kypr. Litevská premiérka Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už nezbývá žádný silný odpor.