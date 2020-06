Žebříček konkurenceschopnosti vede Singapur, propad Číny a USA. Jak si vede Česko?

Druhé místo obsadilo Dánsko, za kterým následovalo Švýcarsko. Spojené státy se posunuly z třetího místa až na desátou příčku. Čína skončila na 20. místě, a pohoršila si tak o šest příček.

Postavení Spojených států a Číny v žebříčku podle IMD podkopávají jejich vzájemné obchodní spory. Ještě předloni byly USA v žebříčku na prvním místě.

Česká republika se v žebříčku nachází nejvýše ze zemí visegrádské čtyřky. Polsku patří 39. příčka, Maďarsko je na 47. místě. Slovensko, které si pohoršilo o čtyři příčky, skončilo na 57. místě.

⏰It's that time of year again! 📊



The IMD World Competitiveness Center 2020 Ranking is now out! Which countries are topping the charts?



Discover the ranking here: https://t.co/rHOzH1YGMj#IMDImpact #worldcompetitiveness pic.twitter.com/KdWkH1PwXC