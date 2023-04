T-Mobile podal trestní oznámení kvůli transakcím zkrachovalého Mammothu

Návrh byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn 3. dubna a o dva dny později pak podle HN.cz T-Mobile podal trestní oznámení k Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ). Mluvčí operátora Patricie Šedivá sdělila serveru, že oznámení bylo podáno kvůli "podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve prospěch organizované zločinecké skupiny". Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej se k této konkrétní kauze podle serveru nechtěl vyjádřit.

Pražská firma Mammoth dluží podle svého insolvenčního návrhu asi 1,96 miliardy korun zhruba 50 věřitelům. Více než půl miliardy z dluhů je už více než 30 dní po splatnosti. Mammoth část zboží prodával či pronajímal dalším firmám, které ale podle provozovatele e-shopu přestaly loni na podzim za zboží platit a od začátku letošního března s Mammothem nekomunikují.

Mammoth tvrdí, že se do problémů dostal kvůli neplacení firem za zboží, které jim prodal či pronajal, zároveň popírá své dluhy za toto zboží vůči T-Mobile a J&T Leasing celkem za 1,86 miliardy. Uvádí, že dodávky zboží byly pouze fiktivní, a část pohledávek T-Mobile a J&T Leasing proto bude zpochybněna. Mluvčí T-Mobile Šedivá ale HN.cz minulý týden řekla, že Mammoth plnění dodávek od T-Mobilu průběžně potvrzoval předávacími protokoly, ze kterých nevyplývala žádná pochybnost.

Většina dodávek elektroniky z Mamut.cz měla podle insolvenčního návrhu směřovat do firem SBJ Trade a J.A.E. Tyto společnosti podle HN.cz založil Břetislav Janoušek, bývalý manažer Mammothu a skupiny Unicorn, do níž Mammoth patří. Janoušek je nyní podle nejmenovaných zdrojů serveru nezvěstný. Mluvčí J&T Monika Veselá sdělila serveru, že z minulých jednání s vedením Unicornu vyplynulo, že byly porušovány úvěrové podmínky a potenciálně se mohlo objevit i podvodné jednání zaměstnanců skupiny. Majitel Unicornu Vladimír Kovář HN.cz napsal, že věc je předána policii a on se ke kauze nemůže vyjadřovat. Na další dotazy už podle serveru nereagoval.