Glosa | Události Petra Nutila: Prezidentské piškvorky a pohřeb Babišova děťátka

Přes vcelku sebevědomé proklamace, že šance na úspěch v prezidentském klání „jsou větší než zlatý řez, neboli odmocnina z pěti mínus jedna, to celé lomeno dvěma,“ neprobojoval se miliardář Karel Janeček ani na startovní dráhu závodu o Pražský hrad. Ale aby mu to nebylo líto, ze hry ministerstvo vnitra vyřadilo i jedenáct dalších kandidátů. Janečkovi do potřebných padesáti tisíc podpisů po korekci neplatných chybělo nějakých 1909, Tomáši Březinovi 4106 a největším smolařem se stal Karel Diviš, jehož od magické hranice dělí pouhých 116 platných podpisů.

Upřímně, podle mě by bylo fajn lidi, kteří si dali tu práci a tyhle haldy podpisů na ulicích sesbírali, do prezidentského klání pustit, když to mají takhle těsně. Dávalo by to mnohem větší smysl, než třeba kandidatura Denisy Rohanové, která dodala 20 podpisů od poslanců z minulé sněmovny, kteří už v politice asi tak rok nejsou, a vnitro jí to uznalo. Tím rozhodnutím neříká vlastně nic jiného, než že je defacto možné už teď od stávajících poslanců loudit podpisy podporující kandidaturu třeba do voleb v roce 2028. Nebo i do dalších. Kdo ví. Každopádně jestli chcete ještě někdy ve svém životě být prezidentem, zkuste to a přemluvte si svého poslance už teď!

Nicméně, ne každého z těch vnitrem dvanácti zamítnutých je třeba litovat. Třeba profesionálního dezinformátora a prodavače teplé vody Pavla Zítka. Tenhle vykuk nejdřív prodával svým ovečkám na Facebooku zázračné fény upravující strukturu vody, aby následně vybíral nejdřív na prezidentskou kandidaturu a pak na právníky, protestující proti jeho vyřazení. A to přestože podpisů dodal asi jen 15 tisíc.

Ať tak či tak, v těchto volbách to zatím vypadá na souboj generála, rektorky a jednoho lháře a dotačního podvodníka. Nezbývá než držet České republice palce. Nakonec, po deseti letech s Milošem Zemanem už ani tak neprosíme o štěstí, jen o trochu méně bolesti. A dost o wannabe prezidentech a prezidentkách. Dějí se i jiné věci.

Sněmovna definitivně pohřbila jedno Babišovo děťátko, totiž elektronickou evidenci tržeb, alias EET. Přes Andrejovy srdnaté řeči o desítkách miliard, které tenhle systém naší republice přinese, se jaksi nepovedlo prokázat jakýkoli přínos téhle podnikatelské šikany. Že by se konečně tenhle zkostnatělý stát začal pro jednou na své občany začal dívat ne jako na sprosté podezřelé, ale jako na lidi? Tomu se mi nějak nechce věřit.

Kampaň Agrární komory, kterou čtyřmi miliony podpořilo i ministerstvo zemědělství, oblažila české obýváky pod názvem „Žeru maso“ a podtitulem „Jsem masožravec a nestydím se za to“. Po právu sklidila kritiku hned z několika stran. A to nikoli kvůli internetovým válkám s vegany, ale pro svou naprostou tupost, nulovou informační hodnotu, navrch korunovanou absolutní stupiditou, jíž se vlastně všechny státní kampaně – bůhvíproč – vyznačují především. Kromě toho je to jen další mrhání mými a i vašimi penězi. Tato skvostná kampaň se jistě zařadí bok po boku mezi hvězdnou pěchotu takových skvostů jako byly ty předchozí – jako třeba Ryba domácí, Naskoč na mléčnou vlnu nebo Brambory, zdravá zelenina.

Uprostřed pouště, v absolutistické monarchii jménem Katar, proslulé porušováním snad všech lidských práv, začal festival reklamy, marnosti a absurdity jménem mistrovství světa ve fotbale.

Jaromír Nohavica napsal protestsong o tom, jak trpí pod nadvládou USA. Překvapeni z tohohle kroku mohli být jen ti, kdo si nevšimli, jak před čtyřmi lety přebírá z rukou samotného Putina medaili za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy.

Ale dost špatných zpráv. Pojďme si vybrat nějaké dobré, přece jen budou brzo ty Vánoce…

Ukrajina stále statečně vyhání ruské okupanty ze své země, přestože Rusko jim cíleně střílí rakety na zásadní vojenské cíle typu školky, nemocnice, vodárny, elektrárny nebo výtopny. My s celou naší redakcí tak jako vždy jen můžeme dodat: Sláva Ukrajině, F**k You, Putin.

Nejen na Staroměstském náměstí, ale po celé České republice se rozsvítily vánoční stromy a otevřely vánoční trhy. A to není tak banální zpráva jak se může zdát, vzpomenete-li si na předchozí roky s Covidem.

Bulvár přinesl zprávu o australském chlapci, který o sobě tvrdí, že je reinkarnací princezny Diany. Tak vidíte, konečně jsme se dočkali. Všechno se k dobrému obrací.