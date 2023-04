GLOSA | Události Petra Nutila: Stíhaný Trump, těhotná ShopaholicAdel a neandrtálci

Jde o tohle. Soud v New Yorku zveřejnil 34 bodů obžaloby, které čelí bývalý americký prezident Donald Trump. Manhattanská prokuratura ho viní, že před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Konkrétně pornoherečce, modelce a jednomu vrátnému a v podstatě jde pokusy o zfalšování obchodních záznamů, šeků a faktur. Hrozí mu až 136 let vězení. Trump se tak stal prvním trestně stíhaným exprezidentem v dějinách Spojených států. Gratulujeme, aspoň něco se mu povedlo. Nakolik to ale naplňuje jeho tezi udělat Ameriku znovu velikou, si nedovolujeme spekulovat.

Média přinesla zprávu o tom, že do ruské společnosti se vracejí tisíce zločinců, kterým se podařilo přežít válku na Ukrajině. V některých ruských vesnicích a městech proto zavládl strach z bývalých Wagnerovců, kterým skončil půlroční kontrakt v duchu „my vás pustíme z kriminálu, půjdete bojovat a když to přežijete, jste volní“. Jeden z nich za pár dní stihl zavraždit seniorku, terorizovat své sousedy a poškodit auta. Co k tomu říct. Ne nadarmo se říká, že kdo si hraje s ohněm, dost možná se nakonec popálí. A když holt Rusové vymysleli podobnou báječně motivační akci pro vrahy z věznic, asi se pak nemůžou divit, žejo.

Důvěra Čechů ve vládu, Senát a samosprávy letos v únoru a březnu oproti přelomu roku klesla. Nicméně navzdory poklesu důvěry v politiky téměř na všech úrovních politické reprezentace se zvýšila spokojenost obyvatel Česka s politickou situací, a to z původních 16 na závratných 19 procent. No nevím, odborník nejsem a školy na statistiku nemám, ale asi by se lidi kolem politiky měli začít pomalu rozhlížet po nové práci.

Budou se rušit pobočky pošty. Spousta z nich. Celkem to dává smysl, když tenhle státní podnik generuje v posledních letech miliardové ztráty a je na hraně bankrotu. Ještě aby ne, když se o kvalitě služeb tohohle podniku už léta vyprávějí vtipy jako: "Co děláš zejtra?"-"No, prej mi má pošta doručit balík, tak budu od devíti do čtyř doma."-"A pak?"-"Pak si půjdu na poštu pro ten balík.“ Jen tak btw, to, co my známe jako poštovní úřad, je brutálně zaostalá instituce, kterou měla digitalizace už dávno vymazat z mapy ČR. A to, že na její postupný úpadek a rozpad všechny předchozí vlády jen útrpně přihlížely, fakt není argument pro to, abychom se na její provoz i nadále skládali my všichni, protože, co si budeme povídat, pošta fakt není Národní divadlo a trh její služby zvládne nahradit víc než dobře.

Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen se v Pekingu sešli se Si Ťin-pchingem. Když Macron čínského vůdce vyzýval, že Čína nesmí Rusku dodávat zbraně, odvětil Si: „Toto není moje válka.“ Stalo se tak jen pár dnů po ukončení třídenní návštěvy čínského prezidenta v Moskvě, kterou jak ruská, tak čínská strana prezentovaly jako „přátelství bez hranic“. Tak si říkám, že Čína zas jednou jede svou klasickou politiku všech azimutů, gumových prohlášení a prostě jen čeká, jak to všechno dopadne, aby mohla s vítězem obchodovat. Jako vždycky. Ne nadarmo se v Číně říká, že jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek, nebo třeba že věci jsou takové, jaké jsou, ať je chápeš, nebo ne. A pak že spojení geopolitiky a naprostého hodnotového „mamvpičismu“ nefunguje.

Ruský prezident Vladimir Putin nejednal s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem o rozmístění ruských strategických jaderných zbraní, tedy mezikontinentálních raket, v Bělorusku, řekl o jednáních obou vůdců v Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Každý, kdo jen trochu zná ruskou diplomatickou školu, jejíž základní premisou vždy bylo, je a bude říkat přesný opak toho, jak se věci mají, má vcelku jasno o tom, jak se věci mají.

Jindřich Rajchl, pořadatel demonstrací Česko proti bídě, se rozhodl spojit své síly s Marcusem Revoltou, který se rád chlubí luxusem a drahými auty, a to proto, aby oslovoval mladší generace. Je to zhruba tak stejně chytrá marketingová volba, jako když si miliardář Sehnal najal na vyrábění bublin v pěně dní pána jménem Mike je pán, ale budiž. Kdo chce kam… ukazuje tu jednu starou známou věc. Totiž že obvykle stejně naladění lidi se přitahují. Hochštapler k hochštaplerovi sedá. Ale vzhledem k osobnostem obou pánů to dává smysl. Koho jiného by si český neadrtálský politik, rádoby Mussolini Rajchl měl vybrat za poradce přes marketing než Markuse, kterého instantní, bezhodnotový a neandrtálský marketing typu „velké sny vyžadují velké činy“ vynesl do čela hvězdné pěchoty českého motivačního internetu. Tak good luck, chlapci, snad vám to spolu půjde. A jestli za každý hlas pro Rajchla génius Markus vymyslí odměnu ve formě třeba Lamba, asi máte i šanci.

A nakonec se podíváme na kalné dno českého wannabe celebritního rybníčku. Shopaholicadel se oklepala z rozchodu s Davčou a po necelém měsíci s novým přítelem už hlásí, že je těhotná. “Vybrala jsem si správného muže, se kterým zestárnu,” prohlásila tato divnožena na sociálních sítích. A my jí samozřejmě držíme palce, protože proč ne, žejo. Stejně jako minule, pokud nemáte tucha, o kom píšu, jste šťastné bytosti a nesnažte se to změnit třeba tím, že byste si tuhle slečnu googlovalali.