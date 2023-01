KOMENTÁŘ | Babišova další snaha o změnu vnímání společnosti se opět míjí účinkem

Pavel má bezesporu početnou základnu příznivců a fanoušků. Není ale pochyb o tom, že voličů má ještě více. Ne každý, kdo ho bude ve druhém kole volit, ho volil v tom prvním. A řada lidí mu to hodí prostě jen proto, aby nebyl prezidentem Andrej Babiš.

Toho si je bývalý předseda vlády zajisté vědom. Ostatně lze předpokládat, že hlasití odpůrci Babiše, kteří jej na mítincích nepustí ke slovu, by ve druhém volili kohokoliv, kdo není Babiš. Ačkoliv na ně tedy formální označení „voliči Petra Pavla“ sedí, nemusí nutně jít o jeho skalní příznivce.

Právě tak se je ale Babiš pokouší vykreslit a vyvolat ve společnosti dojem, že ten kdo volí Pavla je zákonitě agresivní. Alespoň to je vyznění jeho dnešní tiskové konference, na které ohlásil i konec kontaktní kampaně. Nutno dodat, že vzhledem k tomu, s jakým odporem občanů se na ní Babiš setkával, je otázkou, co je pravým důvodem jejího předčasného ukončení…

Záběry a novinové titulky hlásající výrazně nižší účast, než s jakou se setkal Pavel, o to více za přispění „antiBabiš“ hesel a billboardů, nejsou dobrou vizitkou pro prezidentského kandidáta. A proto Babiš v posledních dnech sahá i k dalšímu esu v rukávu. Snaze vytvořit ze sebe oběť.

Aby bylo jasno, výhrůžky jakéhokoliv rázu, o to více smrtí, jsou odsouzeníhodné a do společnosti nepatří. Policie by je měla prošetřit a soudy pachatele potrestat. O tom nemůže být pochyb. V Babišově podání ale nastalá situace evokuje dojem, že se pokouší získat voliče vytvořením všeobecného pocitu, že on a jeho rodina jsou v obětí nenávistné kampaně.

Následné dotazy novinářů ale ukázaly, že svou míru zavinění si připustit odmítá. Přitom to byl právě Babiš, kdo na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola voleb vnesl do prezidentských voleb agresi, kterou vystupňoval na billboardech i v prohlášeních. Slovy o míru otevřel téma války, které nyní přehazuje na svého protikandidáta. A nad to ho osočuje, že se vůči agresivitě neohradí sám Pavel.

To ale někdejší armádní generál udělal už 21. ledna, kdy projevy nenávisti a výhrůžky vůči Babišovi na svém twitteru odsoudil. V zásadě tak splnil to, k čemu ho Babiš vyzval o tři dny později. Naopak na Pavlovu žádost o zklidnění situace Babiš reagoval dalšími protiútoky.

Babiš není zvyklý prohrávat a to, že mu teče do bot, maskuje jedním argumentačním faulem za druhým. Dopředu to ale vytváří poměrně solidní obrázek povolebního projevu, který od něj uslyšíme v sobotu v případě, že ve volbách nezvítězí. Pravděpodobně se můžeme těšit na klasické výrazy typu „spiknutí“, „kampaň“, „všichni proti Babišovi“ a tak dále. Však už to za ty roky známe.