KOMENTÁŘ | Putin snahou o odstoupení od New START překonal nejhorší sovětské diktátory. Pro Kreml brzy může znamenat přítěž

Projednání nižší mimořádné valorizace důchodů ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze je oprávněné, protože státu hrozí velké hospodářské škody. Novinářům to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Neobává se, že by kvůli využití stavu legislativní nouze mohl zákon zrušit Ústavní soud. Vláda podle něj nepřipravuje náhradní způsoby, jak by v takovém případě valorizaci snížila.