Konec policejních manévrů. Policie hledá anonyma, který ochromil nákupní domy v Praze

Americký prezident Donald Trump se po víkendových náletech na Írán rozhodl vytvořit vlastní narativ: že jaderný program Teheránu byl „zcela zničen“ a že „žádná jiná armáda na světě by to nedokázala“. Ačkoli existují jisté známky toho, že americké útoky zasáhly některé klíčové části íránského programu, nezávislé zpravodajské zdroje zatím nepotvrdily, že by byl program skutečně eliminován. Přesto Trump tuto verzi tlačí dopředu s obvyklou energií a stylem, který připomíná jeho dřívější spory o volby v roce 2020.