Na jihu Moravy roste počet lidí podvedených přes internet

Inzerát ohledně prodeje použitého zboží na internet umístila pětadvacetiletá žena. Reagoval na něj zájemce, který nabídl úhradu prodejní ceny prostřednictvím převodu na platební kartu. "Žena bezmyšlenkovitě vyplnila do zaslaného formuláře všechny údaje k platební kartě včetně bezpečnostního kódu. Když následně kontrolovala účet, zjistila, že žádná platba nedorazila," uvedl mluvčí.

V internetovém bankovnictví neznámý pachatel změnil ženě kontokorent. Následně se z účtu uskutečnilo několik transakcí, jejichž výsledkem je odčerpaných skoro 150.000 korun.

Pravidla bezpečného chování na internetu podle mluvčího porušila také sedmatřicetiletá žena také z Brněnska. Reagovala na falešnou výzvu jednoho z kontaktů komunikační platformy, aby mu odeslala telefonní číslo a na něj zaslaný číselný kód. "Následně zjistila, že z jejího účtu zmizelo skoro 13.000 korun a z účtu u mobilního operátora dalších 5000 korun. Potom pochopila, že naletěla podvodníkovi. Účty zablokovala a případ oznámila policii," uvedl mluvčí.

V polovině dubna policie informovala o ženě z Brněnska, která při prodeji dětského kola přišla o 60.000 korun. Vyplnila do formuláře zaslaného podvodníkem údaje ke své platební kartě. Téměř 10.000 korun ztratil prodejem sedací soupravy pětatřicetiletý muž z Hodonínska. I on chybně reagoval na požadavek podvodníka a poskytl mu údaje k platební kartě. Na začátku března policie informovala o ženě z Vyškovska, která nabídla k prodeji přes internet takzvané psí schody, přišla ale o více než 600.000 korun. Podvedená žena se se zájemcem o koupi domluvila na převzetí zboží prostřednictvím kurýrní služby, místo očekávaných 800 korun však žena dostala do své e-mailové schránky několik zpráv, které se týkaly úhrady plateb za různé služby spojené s přepravou zboží. Žena je proplácela.

Policie opakovaně upozorňuje, že nejen při koupi, ale i při prodeji by měli být lidé obezřetní. Podvodníci předstírající zájem o koupi využívají třeba záminky různých plateb za přepravu nebo i clo. Oběť pak může přijít o desetitisíce.