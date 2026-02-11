Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. února 2026 10:56

Policie zasahovala u napadení v Chrudimi. (10.2.2026)
Policie zasahovala u napadení v Chrudimi. (10.2.2026) Foto: Policie ČR

Kriminalisté kvalifikovali úterní napadení v Chrudimi jako vraždu. Jeden z účastníků incidentu totiž v nemocnici podlehl svým zraněním, druhá osoba skončila v poutech. Policie odhalila, že jedním z aktérů je nezletilá osoba. 

Policie o případu poprvé informovala v úterý večer, kdy na sociální síti X uvedla, že několik hlídek zasahuje u fyzického napadení v Chrudimi. Na místě byli i zdravotničtí záchranáři s vrtulníkem. 

"Situaci máme pod kontrolou, občanům nehrozí žádné nebezpečí. Na místě zjišťujeme veškeré okolnosti a další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí," sdělili strážci zákona. 

Případem se zabývají kriminalisté, kteří ve středu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy. "K napadení mezi dvěma osobami, které se znaly, došlo v bytě. Jednu jsme na místě zadrželi, druhá v nemocnici podlehla svým zraněním," napsala policie. 

"Vzhledem k věku jedné z osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace," dodali policisté. 

Vražda Policie ČR Pardubický kraj

