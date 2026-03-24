Novinky k pardubickému případu. Policie zadržela první údajné pachatele

Tři lidé podezřelí z úmyslného zapálení budovy v Pardubicích skončili v poutech, informovala policie v úterý. Dvě osoby byly zadrženy v Česku, jedna bude muset být vydána ze sousedního Slovenska. Vyšetřování případu pokračuje. Policie pracuje na dopadení dalších pachatelů.
Policie v úterý odpoledne potvrdila zadržení tří osob, které jsou podezřelé z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. "Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území," uvedla na sociální síti X.
"U zadržených na našem území bude probíhat vazební řízení, intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska. Mezi zadrženými jsou statní příslušníci ČR a USA. Nadále intenzivně pracujeme na dopadení zbylých podezřelých i ve spolupráci se zahraničními partnery," dodali strážci zákona.
O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Policisté v neděli dokončili ohledání místa činu a předali objekt vlastníkovi.
Policejní prezident Martin Vondrášek v minulém týdnu prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
V pátek se kvůli události sešla Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání sdělil, že veřejnosti může sdělit jen minimum informací. Obrátil se zejména na podnikatele. "Je důležité, abychom uměli reagovat a předešli dalším podobným záležitostem," konstatoval. Firmy ze zbrojního průmyslu vyzval k zabezpečení areálů.
