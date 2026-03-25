Podezřelí v případu z Pardubic. Kolují první informace o identitě zadržených

Jan Hrabě

25. března 2026 14:43

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu. Foto: Policie ČR

Nové informace se objevily o podezřelých v případu pátečního požáru v Pardubicích. Policie v úterý informovala o zadržení trojice osob, z nichž dvěma, které se nacházejí v Česku, byla soudem potvrzena vazba. První detaily se objevují i o ženě zadržené na Slovensku. 

Policie již v úterý odpoledne potvrdila zadržení tří osob, které jsou podezřelé z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. "Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území," uvedla na sociální síti X. 

Vyšetřovatelé také včera prozradili, že mezi zadrženými jsou státní příslušníci ČR a Spojených států amerických. Českou policií byl podle informací webu novinky.cz zadržen student Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Youssef Moursi, propalestinský aktivista a feminista.

Zmíněný web ve středu dále informoval, že slovenská policie zadržela americkou občanku, která čeká na vydání do Česka. Dotyčná se nachází v předávací vazbě, policie s ní hodlá po předání provádět další úkony trestního řízení. Policie také v úterý sdělila, že nadále i ve spolupráci se zahraničními partnery intenzivně pracuje na dopadení zbylých podezřelých. 

O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Policisté v neděli dokončili ohledání místa činu a předali objekt vlastníkovi. 

Policejní prezident Martin Vondrášek v minulém týdnu prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil. 

Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

