Policie obvinila z vraždy dítěte v Karlových Varech jeho matku

Tragédie se stala odpoledne v jednom z karlovarských sídlišť. Policisté podezřelou ženu zadrželi na místě. "Jednomu z nezletilých potomků měla způsobit bodnořezná poranění v horní polovině těla, kterým nezletilá dívka na místě bohužel podlehla," uvedl Kopřiva.

Vážná zranění v horní části těla podle něj způsobila také svému druhému dítěti, pětiletému chlapci, který byl se svými zraněními převezen do karlovarské nemocnice. Následně jej záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Praze. V současné době je již mimo ohrožení života, uvedl. Záchranáři převezli do nemocnice v Karlových Varech také její třetí nezletilé dítě, které bylo v době incidentu v bytě. Šestitýdenní chlapec vyvázl bez zranění.

Podezřelá nebyla podle policie pod vlivem alkoholu ani žádné jiné omamné látky. Podle Kopřivy policie pracuje s několika verzemi vyšetřování. Nevyloučil ani poporodní deprese či laktační psychózu, která může matky postihnout po porodu.

Policejní vrchní komisař dnes podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Obviněná žena si na rozhodnutí soudu počká v policejní cele.

Vraždu dítěte vyšetřovali karlovarští kriminalisté také loni v lednu. Mrtvého novorozence našli u břehu řeky Ohře na konci roku 2020 kolemjdoucí. Podle policie ho zabila matka. Kriminalisté zadrželi podezřelou třiatřicetiletou cizinku, které hrozil až výjimečný trest.