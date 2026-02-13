Středočeští kriminalisté se již od uplynulého víkendu zabývají úmrtím ženy u Říčan. Tělo se našlo v lese, bez dokladů a osobních věcí. Policisté se obrátili na veřejnost s výzvou o pomoc se stanovením totožnosti zesnulé.
Neznámá žena bez známek života byla nalezena kolemjdoucími v sobotu 7. února v lese v katastru Říčan. K nálezu došlo asi 300 metrů vzdušnou čarou od Říčanské hájovny.
"Žena u sebe neměla žádné doklady, pouze lístek na MHD a hotovost 100 korun. Na sobě měla oblečené černé kalhoty, černou bundu, růžové tričko s obrázkem s nápisem love, tmavě šedý svetr, světle šedou mikinu s kytičkami a zimní boty s obrázkem vločky vel. 40," uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podle popisu se jedná o 177 centimetrů vysokou ženu střední postavy, ve věku mezi 40 až 45 lety s kratšími hnědými vlasy.
"Pokud podle fotografií oblečení nebo identikitu ženu poznáváte nebo máte jakékoliv poznatky, které by kriminalistům mohly pomoci s jejím ztotožněním, ozvěte se prosím kriminalistům z Prahy venkov - JIH na tel. číslo 735 785 461 nebo 735 784 022 nebo na linku 158," vyzvala mluvčí Schneeweissová.
Související
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění
krimi , Policie ČR , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Policie se snaží ztotožnit neznámou ženu. Tělo se našlo v lese u Říčan
před 55 minutami
Čeští hokejisté ostudu nedopustili. S Francií otočili skóre z 2:3 na 6:3
před 1 hodinou
Benzin v posledních dnech zlevnil. Teď má spolu s naftou opět zdražovat
před 2 hodinami
Pod tlakem je i král Karel. Američané chtějí vyslechnout bývalého prince Andrewa
před 2 hodinami
Muž z jiné planety. Rychlobruslař Jílek získal zlato na deseti kilometrech
před 3 hodinami
Společně za Ukrajinu. Na shromáždění vystoupí prezident i osobnosti veřejného života
před 3 hodinami
Janatová se ani ve volné technice neztratila. Medaile se rozdávaly ve snowboardových disciplínách
před 4 hodinami
Potvrzeno. Předpověď počasí slibuje další nadílku, napadne až 15 cm sněhu
před 4 hodinami
Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí
před 5 hodinami
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
před 5 hodinami
Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti
před 5 hodinami
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 6 hodinami
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 6 hodinami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 7 hodinami
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 7 hodinami
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 8 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 9 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 10 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 10 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.
Zdroj: Libor Novák