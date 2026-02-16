Policie vyšetřuje vraždu na ubytovně v Žamberku

Valentýnské napadení na ubytovně v Žamberku v Pardubickém kraji skončilo vraždou. Do konfliktu se dostala dvojice mužů, starší z nich zemřel. Mladšího zadržela policie, v tuto chvíli mu hrozí až 18 let za mřížemi.
Policie se případem zabývá od sobotních podvečerních hodin. V souvislosti s násilnou smrtí třiapadesátiletého muže na jedné ze žamberských ubytoven byl na místě činu zadržen šestatřicetiletý muž. Kriminalisté ho již obvinili z vraždy, podezřelý se k činu doznal.
"Kriminalisté obviněnému kladou za vinu, že poškozeného napadl opakovanými údery do hlavy a těla a dále mu způsobil bodnořezná poranění, v jejichž důsledku poškozený zemřel. Údajným motivem jednání měly být dlouhodobé osobní spory s poškozeným," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v délce až osmnácti let. Není přitom vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě zpřísněna. Policisté již podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
"Po domluvě s dozorovým státním zástupcem a vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nebudeme k případu v tuto chvíli poskytovat žádné další informace," dodala mluvčí.
Vražda , Policie ČR , Pardubický kraj
