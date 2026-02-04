Policie vyšetřuje vraždu ženy na Kladensku. Zadržela podezřelého

Středočeští kriminalisté v úterý ráno oznámili, že vyšetřují vraždu ženy v obci na Kladensku. Policie již zadržela podezřelého, jde o blízkého oběti.
Policie o případu informovala ráno na sociální síti X. "Na Kladensku v obci Pchery řeší krajští kriminalisté násilný trestný čin, při kterém přišla o život šestačtyřicetiletá žena," uvedli strážci zákona.
"Podezřelý, její muž, je v moci policistů, v režimu zadržení," sdělila policie s tím, že kriminalisté pracují na místě činu, zajišťují stopy a zjišťují okolnosti události.
Pchery jsou obec v okrese Kladno, nachází se asi pět kilometrů severně od okresního města. V obci žijí přibližně dva tisíce obyvatel.
