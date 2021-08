Soud potvrdil muži podmínku za schvalování smrti českých vojáků v Afghánistánu

Soud zamítl odvolání žalobce, který požadoval, aby byl muž odsouzen podle původní trestní sazby, ale i Dobnera, který se domáhal zproštění. Muž se podle předsedy odvolacího senátu Vladimíra Stiboříka nemohl dopustit propagace terorismu, protože nebylo stanoveno, kdo byl pachatelem útoku na vojáky a co ho k činu vedlo. Organizaci Tálibán, která se k útoku posléze přihlásila, navíc české orgány podle soudce nemají na seznamu teroristických organizací.

Dobner ale podle soudce schvaloval útok pachatele na život a zdraví druhých. Jeho jednání navíc překročilo hranici společenské škodlivosti, pod kterou by ho ještě bylo možné považovat za přestupek. "Vzhledem k tomu, že výroky obžalovaného schvalovaly smrt českých osob, které měli nějaké rodiny a jsou známé, tak nepovažujeme tyto výroky za slušné a vhodné," dodal soudce.

Podle obžaloby Dobner v komentářích pod článkem o zabití tří českých vojáků při sebevražedném útoku v roce 2018 vyjadřoval sympatie k útoku i k útočníkovi. České vojáky na zahraniční misi v Afghánistánu označil v komentářích za teroristy a válečné zločince, kteří se podíleli na agresi proti afghánskému lidu. Uvedl mimo jiné, že vojáci našli spravedlivý trest z rukou tamních mudžahedínů, stojí ve spisu. Podle něj také v dalších komentářích napsal, že se vojáci mise zúčastnili jen kvůli penězům a že je zabila jejich chtivost. Podle státního zástupce Dobnerovy příspěvky přesáhly hranici svobody projevu.

Dobner vinu odmítá. Dnes soudu mimo dalšího řekl, že nemohlo jít o schvalování trestného činu vraždy, protože k útoku došlo v zahraničí, kde podle něj vojáci "neměli co dělat". Stejně tak podle Dobnera nemohlo jít ani o podporu nebo propagaci terorismu, protože jedinou mezinárodně uznanou teroristickou skupinou je podle něj Islámský stát. "Nikdy v životě jsem nenapsal něco, co by podporovalo Islámský stát," řekl Dobner.

Za schvalování trestného činu hrozilo obžalovanému maximálně roční vězení, za podporu a propagaci terorismu by ho soud mohl odsoudit k odnětí svobody na pět až 15 let.

Tři čeští vojáci zahynuli na zahraniční misi v srpnu 2018, kdy se poblíž základny v Bagrámu odpálil sebevražedný útočník. Šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kterým bylo 28 a 25 let, byli na místě mrtví. Prezident Miloš Zeman je později in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.