Pražští policisté dnes v odpoledních hodinách zažili nečekaný výjezd na Žižkov. Původní hlášení o střelbě, které se podle webu idnes.cz mělo týkat budovy soukromého gymnázia a základní školy FOSTRA v Roháčově ulici, vyvolalo okamžitou mobilizaci všech dostupných prvosledových hlídek v okolí. Do akce se zapojily desítky policistů i zdravotnický inspektor, přičemž policie okolí školy i přilehlé ulice preventivně uzavřela.
Dramatický zásah se však brzy změnil v absurdní incident. Policisté budovu školy pečlivě prohledali a zjistili, že se uvnitř nikdo nenachází v ohrožení života a žádné výstřely nepadly. Kriminalisté následně odhalili, že celou situaci má na svědomí jeden z tamních učitelů. Ten policistům šokujícím způsobem přiznal, že si střelbu vymyslel jen proto, aby v praxi vyzkoušel rychlost a způsob reakce bezpečnostních složek.
Policie muže na místě zadržela a z budovy jej vyvedla v doprovodu ozbrojených hlídek. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny učitele následně převzali do své péče záchranáři, kteří ho za asistence policie transportovali do nemocnice na vyšetření psychického stavu. Lékaři nyní budou posuzovat, zda byl muž v době svého činu příčetný a co ho k takto rizikovému chování skutečně vedlo.
Pracovníci školy potvrdili, že v budově se v době incidentu nacházeli žáci i personál. Zuzana Králíková ze studijního oddělení uvedla, že děti i zaměstnanci jsou v pořádku a nikomu se nic nestalo. Po ukončení prohlídky školy se ukázalo, že největší škodou je zbytečné vyčerpání kapacit integrovaného záchranného systému a šíření paniky mezi rodiči a obyvateli Žižkova.
Incident má nyní dohru pro vyšetřovatele z kriminální policie. Proti učiteli byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Vzhledem k tomu, že k činu došlo v areálu vzdělávacího zařízení a vyvolal rozsáhlý zásah, může muži hrozit několikaletý trest odnětí svobody a pravděpodobně i konec jeho pedagogické kariéry.
Šíření nepravdivých informací o aktivním střelci je v kontextu minulých tragických událostí v českém školství vnímáno jako extrémně necitlivé a společensky nebezpečné jednání. Policie v této souvislosti apeluje na veřejnost, že linky tísňového volání nesmí sloužit k žádným podobným experimentům.
Doprava v okolí školy, kterou policie během zásahu omezila, byla v pozdních odpoledních hodinách plně obnovena a život na Žižkově se vrátil do běžných kolejí.
Babišova vláda, respektive strany tvořící současnou koalici se shodly na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé) se teď bude hledat udržitelné a spravedlivé financování veřejnoprávních médií.
Zdroj: Jan Hrabě