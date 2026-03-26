Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu.
Případ pro jihočeské kriminalisty začal v pondělí večer, konkrétně kolem 22. hodiny. "Na pokoji jedné ubytovny v Prachaticích se nepohodli dva muži. Jejich hádka pak skončila napadením jednoho z nich. Útočník, muž cizí státní příslušnosti (nar. 1972), při incidentu použil nůž, kterým poškozeného několikrát bodl," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Kromě policie byla na místo přivolána záchranná služba. Napadený muž ale i přes poskytnutou první pomoc podlehl zraněním. Podezřelého na místě zadrželi městští strážníci. "Následně byl podroben dechové zkoušce s pozitivním výsledkem přesahující hodnotu dvě promile," sdělila mluvčí.
Kriminalisté v úterý obvinili podezřelého z vraždy. "V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Kriminalisté zároveň podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby," dodala Schwarzová.
