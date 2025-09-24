Za útok berlí na Babiše hrozí muži i několikaleté vězení, prozradila policie

Vyšetřování útoku na expremiéra a volebního lídra favorizovaného hnutí ANO Andreje Babiše se posunulo do další fáze. Policie sdělila třiašedesátiletému muži, který udeřil politika berlí, podezření ze dvou přečinů. Útočníkovi hrozí až tři roky za mřížemi.
K útoku došlo v pondělí 1. září během předvolebního mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku. " Prověřování potvrdilo, že muž udeřil politika vysokou intenzitou francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu otáčel zády. Poškozený byl zraněn a ošetřen v nemocnici," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Třiašedesátiletý muž je podezřelý z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví, kriminalisté v případu vedou zkrácené přípravné řízení. "Policisté v průběhu prověřování pracovali s výpověďmi zhruba 20 osob, včetně Andreje Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace. Podezřelý muž se k činu se doznal," dodala mluvčí s tím, že trestní zákoník stanoví trestní sazbu od šesti měsíců do tří let.
Útok odsoudili vládní i opoziční politici. Například premiér Petr Fiala (ODS) vyzval občany k tomu, aby se navzájem poslouchali a bavili se spolu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) poznamenal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné. Podle šéfky poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové k incidentu přispěla nenávist šířená během předvolební kampaně.
ANO je favoritem říjnových sněmovních voleb. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by je hnutí vyhrálo s podporou 30,9 procenta. Volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října.
Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila.
Zdroj: Libor Novák