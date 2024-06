Česká zpěvačka Victoria Vera Blyth alias Victoria Velvet zemřela. V Turecku ji zastřelil manžel

To, o čem se v posledních dnech ve fotbalovém zákulisí neustále spekulovalo, se stalo skutečností. Fotbalová Sparta oznámila odchod svého úspěšného trenéra Dána Briana Priskeho, jenž tak míří za novým angažmá do Feyenoordu Rotterdam. Stává se tak po dvou letech působení na Letné, kde s Pražany dvakrát vyhrál ligový titul a jednou také český pohár. Ve Feyenoordu se stane nástupcem Arneho Slota, jenž od příští sezóny bude trénovat Liverpool. To Spartu nově povede dosavadní asistent Lars Friis.