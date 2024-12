Český lev 2025: Filmová akademie prozradila novinky i jméno moderátora

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) představuje první informace k 32. ročníku cen Český lev. Prestižní filmové ceny za rok 2024 budou předány 8. března 2025 v pražském Rudolfinu, opět v přímém přenosu České televize na ČT1 od 20.10 hodin. Do prvního kola hlasování akademiků ČFTA postoupilo 93 děl v rámci 24 statutárních kategorií. Ty byly pro nadcházející ročník nově rozšířeny o herecké kategorie v seriálech a minisériích. Nominace budou vyhlášeny 13. ledna 2025 rovněž v přímém přenosu České televize.

Slavnostním ceremoniálem bude v březnu v Rudolfinu hosty a televizní diváky provázet moderátor a youtuber Karel "Kovy" Kovář. Večer bude poprvé probíhat pod kreativní supervizí režiséra Matěje Chlupáčka.

Od 1. prosince posuzují akademici z řad renomovaných filmových profesionálů z letošní filmové produkce 41 celovečerních hraných filmů, 16 dokumentárních filmů, které vybrala předvýběrová komise sestavená ze členů akademie z celkového počtu 42 snímků, 10 animovaných či loutkových filmů a také 10 krátkých filmů, které komise složená z akademiků vybrala z celkem 26 přihlášených snímků. Dále akademici posuzují i vysílateli/producenty přihlášených 16 seriálů a minisérií, které byly v průběhu letošního roku uvedeny na televizních obrazovkách nebo na online platformách. V prvním kole hlasování tak prochází hodnocením akademiků 93 děl. „Pro nadcházející ročník cen Český lev došlo k několika změnám v oceňovaných kategoriích. Televizní minisérie a seriály jsou nově sloučeny do jedné kategorie a televizní filmy jsou posuzovány v rámci celovečerního hraného filmu. Zároveň byly rozšířeny herecké kategorie, nově jsou samostatně posuzovány herecké výkony v seriálech a minisériích, a to v hlavních i vedlejších rolích,“ vysvětluje výkonná ředitelka ČFTA Tereza Malá Rychnovská.

Do dalšího ročníku vstupuje Český lev s novým kreativním týmem. Supervizorem slavnostního večera se stal režisér a producent Matěj Chlupáček a výtvarné řešení scény v Rudolfinu ponese rukopis scénografa, filmového architekta, designéra a konceptuálního umělce Henricha Borárose. „Českého lva jsem sledoval každý rok jako malý kluk u televize a představoval si, jaké by to asi bylo jednou sedět mezi nominovanými. Když jsem pak párkrát mezi nimi seděl, říkal jsem si, jaké by to asi bylo ocenění skutečně získat. A když jsem jej opravdu obdržel, zeptal jsem se, jaké by to bylo mít možnost ovlivnit, jak bude celý večer Českého lva vypadat - a tak jsem se nabídl, že ho tentokrát zkusím trochu 'omladit'. Věřím, že bude bavit nejen každý rok se vracející fanoušky českého filmu, ale i novou generaci filmových nadšenců,“ vysvětluje režisér Matěj Chlupáček, jenž svého prvního Českého lva získal za seriál Zrádci. Poprvé se role moderátora zhostí Karel "Kovy" Kovář, který u nás patří k jednomu z nejvlivnějších youtuberů současnosti a zkušeným moderátorům. „Moderovat předávání cen je pověstná jáma lvová. A právě proto se na osobní seznámení s Českým lvem moc těším. Navážeme na to nejlepší a zároveň dáme večeru trochu jinou a věřím svěží perspektivu. Připravte se na večer oslavující profíky branže, kdy záře reflektorů odhalí i trochu jiné, neméně oslnivé hvězdy. A já už se nemůžu dočkat,“ doplňuje Karel „Kovy“ Kovář. Režisérem přímého přenosu bude Michael Čech. Autorkou vizuálního stylu 32. ročníku je Jana Krchová.

Věrně při Českém lvu stojí významní partneři, jejichž podpora je pro prestižní filmové ceny nepostradatelná. Dlouholetým generálním partnerem je minerální voda Magnesia společnosti Mattoni 1873, která je rovněž spoluorganizátorem Ceny Magnesia za nejlepší studentský film předávané v rámci slavnostního večera. „Mladí talentovaní tvůrci jsou budoucností každého oboru, a u filmu tomu není jinak. Proto jsme nadšení, že díky Ceně Magnesia za nejlepší studentský film můžeme podporovat nadané režiséry na startu jejich kariéry. Předchozí vítězové k naší radosti sbírají i další úspěchy nejen na domácí, ale i mezinárodní filmové scéně. Pevně věříme, že tomu tak bude i u nadcházejícího 15. ročníku, a přispějeme tak k dalšímu rozvoji českého filmu,“ říká Lutfia Miňovská, mluvčí Mattoni 1873.

Hlavním partnerem je innogy, která patří k významným podporovatelům tuzemské kinematografie. „Podpora českého filmu je už dvacet let přirozenou součástí naší firemní filozofie. Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí více než stovky filmových projektů, které oslovily domácí publikum, a ke kterým jsme loni přidali další čtyři filmy. Mimořádně nás těší, že mezi nimi je i divácky nejúspěšnější film poslední sezony Vlny. A určitě nekončíme – i nadále koprodukujeme filmy napříč žánry a pokračujeme v naší úspěšné snaze přispět k rozvoji české kinematografie,“ uvedla Zuzana Tylčerová, ředitelka komunikace innogy Česká republika.

Hlavním mediálním partnerem Českých lvů je Česká televize, která má významný podíl na současné filmové produkci a každoročně svým divákům přináší slavnostní udílení cen v přímém přenosu. „Blíží se svátek české kinematografie, který nám připomíná důležitost podpory kvalitní domácí tvorby. Česká televize dlouhodobě stojí za projekty, jež obohacují filmovou i televizní scénu, a jsme hrdí, že se můžeme podílet na dílech, která nacházejí uznání nejen odborné veřejnosti, ale také u diváků napříč generacemi. Minulý rok nás potěšil mimořádný úspěch, kdy projekty, na kterých jsme se podíleli, získaly 19 Českých lvů. A věříme, že se nám i letos podaří navázat na tuto tradici špičkové tvorby,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.