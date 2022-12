Evropským filmem roku je Trojúhelník smutku od režiséra Östlunda, Češi neuspěli

Nejlepšími herci jsou Chorvat Zlatko Burić, který hrál v Trojúhelníku smutku, a Vicky Kriepsová z Lucemburska, která ve filmu Korzet ztvárnila Alžbětu Bavorskou zvanou Sisi.

Nejlepší komedií je podle akademie španělský snímek Dobrý šéf, který natočil Fernando León de Aranoa. Cenu pro nejlepší animovaný film si z Reykjavíku odváží francouzský režisér Alain Ughetto za snímek Interdit aux chiens et aux Italiens (Psům a Italům vstup zakázán).

Cenu za krátký film získal francouzsko-slovinský animovaný dokument Babiččin sexuální život. Snímek Milý tati česko-vietnamské režisérky Diany Cam Van Nguyen neuspěl.

Cenu FIPRESCI za objev roku má film Tělíčko o mladé Agatě, která v roce 1900 přijde při porodu o dítě, a o tom, co následuje. V této kategorii neuspěl snímek 107 matek režiséra Petra Kerekese, který byl natočen v česko-slovensko-ukrajinské koprodukci a vypráví o osudech obyvatelek ženské věznice v ukrajinské Oděse.

Slavnostní večer dal prostor i dění na Ukrajině, která čelí ruské invazi. Pětice ukrajinských producentů prostřednictvím krátkých videí vyzvala lidi, aby dál chodili do kin na dobré filmy a podporovali Ukrajinu. Jejich příspěvek sklidil v sále dlouhé a hlasité ovace. Svou cenu věnovali ukrajinskému filmovému archivu v Kyjevě. Jeden host v sále se po jejich projevu zvedl s ukrajinskou vlajkou, na které byla napsaná výzva k propuštění ukrajinského lidskoprávního aktivisty a novináře Maksyma Butkevyče.

K divákům v sále promluvila prostřednictvím videa i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Její evropská koncepce ochrany klimatu European Green Deal získala cenu filmové akademie za udržitelnost.

Evropské filmové ceny patří mezi nejprestižnější ocenění v oboru. Přibližně 4400 členů Filmové akademie mohlo hlasovat o vítězích v několika kategoriích, podobně jako při předávání Oscarů v USA.

Loni se na cenách EFA stal filmem roku snímek Quo vadis, Aida? bosenské režisérky Jasmily Žbaničové, který vypráví o masakru ve Srebrenici z roku 1995.

Přehled vítězů Evropských filmových cen 2022:

Nejlepší film:

Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness) - režie Ruben Östlund

Nejlepší komedie:

El buen patrón (Dobrý šéf) - režie Fernando León de Aranoa

Nejlepší režie:

Ruben Östlund - Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness)

Nejlepší herec:

Zlatko Burić - Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness)

Nejlepší herečka:

Vicky Kriepsová - Korzet (Corsage)

Nejlepší scénář:

Ruben Östlund - Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness)

Nejlepší dokument:

Mariupolis 2 - režie Mantas Kvedaravičius

Nejlepší animovaný film:

Interdit aux chiens et aux italiens (No Dogs or Italians Allowed; Zákaz vstupu psů a Italů) - režie Alain Ughetto

Nejlepší krátký film:

Babičino seksualno življenje (Babiččin sexuální život) - režie Urška Djukicová, Émilie Pigeardová

Nejlepší kamera:

Kate McCulloughová - An Cailín Ciúin (The Quiet Girl)

Nejlepší výprava:

Jim Clay - Belfast

Nejlepší zvuk:

Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benni Atria, Marco Saitta, Ansgar Frerich a Florian Holzner - Díra (The Hole)

Nejlepší masky:

Heike Merkerová - Na západní frontě klid (All Quiet on the Western Front)

Nejlepší hudba:

Paweł Mykietyn - EO

Nejlepší kostýmy:

Charlotte Walterová - Belfast

Nejlepší střih:

Özcan Vardar a Eytan İpeker - Kurak Günler (Burning Fays)

Nejlepší vizuální efekty:

Frank Petzold, Viktor Müller a Markus Frank - Na západní frontě klid (All Quiet on the Western Front)

Evropská filmová cena za objev roku (cena FIPRESCI):

Laura Samaniová - Small Body (Tělíčko)