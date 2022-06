Eric Clapton dnes v pražské O2 areně zahrál své nejslavnější hity

Sedmasedmdesátiletý Clapton je jedním z nejuznávanějších světových hudebníků a v Praze naposled vystoupil v roce 2013. Letos si s sebou přivezl své dlouholeté spolupracovníky Nathana Easta (basová kytara), Paula Carracka (klávesy), Chrise Staintona (klávesy), Doyla Bramhalla II (kytara), a vokalistky Sharon Whiteovou a Katie Kissoonovou.

Fanoušci blues a bluesrocku dnes v největší české aréně zaplnili velkou většinu míst k sezení. Večer zahájila předkapela Bluesanovas, která hrála především vlastní bluesovou tvorbu a měla s ní u diváků úspěch. Její více než půlhodinové vystoupení odměnili vřelým potleskem.

Poté již na pódium vystoupila hlavní hvězda. V O2 areně dnes zazněly převážně osvědčené skladby mapující Claptonovu dlouholetou kariéru. V prvním elektrickém bloku zahrál například bluesové standardy Key to the Highway a Hoochie Coochie Man, předělávku písně I Shot the Sheriff Boba Marleyho nebo píseň White Room z alba Wheels of Fire skupiny Cream z roku 1968.

V následující části Clapton odložil elektrickou kytaru a chopil se akustické, na kterou zahrál mimo jiné své hity Layla, Tears in Heaven nebo Nobody Knows You When You're Down and Out. Když hrál akustickou verzi skladby Layla, publikum po celou dobu jejího trvání tleskalo do rytmu.

Na závěr se kytarista opět chopil elektrického nástroje a spolu se svými spoluhráči zahráli poslední blok. Skládal se z písně Badge, kterou Clapton napsal spolu s kytaristou Beatles Georgem Harrisonem a nahrál s kapelou Cream v roce 1969. Následovaly písně legendárního bluesmana Roberta Johnsona Cross Road Blues a Little Queen of Spades a na závěr Claptonova verze skladby Cocaine, kterou napsal v roce 1976 kytarista J. J. Cale.

Koncert trval přes hodinu a půl a po skončení si publikum ještě bouřlivým potleskem vyžádalo přídavek. Za ten Clapton zvolil coververzi písně High Time We Went Joea Cockera.

Clapton od 60. let minulého století působil v kapelách Yardbirds, Cream, Blind Faith či Derek and the Dominos. Od 70. let se dal na sólovou dráhu, ve které vydal přes 20 studiových alb, naposledy v roce 2018 album Happy Xmas. Řadí se mezi představitele bílého blues a je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitelem 17 cen Grammy včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone Claptona v roce 2003 zařadil na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob. Před ním skončili jen Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King.