JazzFestBrno 2022: Přijede účastnice olympiády Hiromi, hudební šaman Richard Bona či kytarový mistr Mike Stern

„Samozřejmě ani letos neopomíjíme českou scénu. Po dobré zkušenosti z loňska, kdy jsme 20 let JazzFestu Brno oslavili celodenním festivalem ve festivalu právě s českými kapelami, jsme se rozhodli na tento koncept navázat. Nová akce nazvaná Slavnosti synkop letos představí přibližně desítku kapel na třech pódiích během jediného večera v Divadle Husa na provázku,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Fanoušci domácího jazzu se mohou těšit například na Dana Bártu, Davida Dorůžku, Vertigo, Luboše Soukupa či Tomáše Lišku. Součástí letošního ročníku bude také jam session k Mezinárodnímu dni jazzu, tradiční koncert Katedry jazzu JAMU, workshopy JazzFestBrno dětem či akce JazzFestBrno on the Road se zpěvačkou Samarou Joy. Vstupenky a další informace jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Vzhledem k přesunutým koncertům z minulých let se termín festivalu letos rozkutálel do celého roku, a tak se dříve tradiční jarní festival s několika podzimními koncerty v rámci série Echoes of JazzFestBrno bude letos konat od března až do prosince. „S výjimkou letních prázdnin nabídneme koncert v každém měsíci. Věříme, že toto intenzivní celoroční setkávání bude pro naše fanoušky náplastí za předchozí dva roky střídavého kulturního půstu,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo a naznačuje, že zatímco jarní program festivalu je finální, pro podzimní část je ještě několik dalších festivalových večerů v jednání. Stejně tak pořadatelé jednají o nových termínech koncertů odložených z dřívějška. „V nejbližších týdnech bychom měli znát nové termíny koncertů Jacoba Colliera a Lionela Louekeho. Nejpozději do pár měsíců snad i náhradní termíny vystoupení Maria Schneider Orchestra, Clayton-Hamilton Jazz Orchestra a Joshua Redman Quartet,“ dodává Spilka.

Nově oznámené hvězdy JazzFestu Brno 2022

Hiromi, 28. 4., Bobycentrum

Vyprodala, přijela, viděla, zahrála, oslnila? Hiromi na JazzFestu 2019. V roce 2022 můžeme očekávat stejný scénář, mění se však obsazení. Japonská pianistka tentokrát nepřijede sama, ale se smyčcovým kvartetem.

Hiromi, už dávno známá všem jazzovým fanouškům po celém světě, se loni proslavila ještě výrazněji, když zahrála na zahajovacím ceremoniálu tokijské olympiády. Své debutové album Another Mind vydala v roce 2003 a od té doby přidala dalších třináct desek, ať už pod vlastním jménem, nebo se svými kapelami The Trio Project a Hiromi's Sonicbloom. Spolupracovala také s řadou legendárních jazzmanů. Nahrávala i koncertovala s Chickem Coreou a s triem Stanleyho Clarka získala Grammy. Ve svém nejnovějším počinu Silver Lining Suite demonstruje Hiromi svůj virtuózní talent a emocionální rozsah, když svůj um spojuje se smyčcovým kvartetem, které sestavil houslista Tatsuo Nishie, koncertní mistr Nové japonské filharmonie. Výsledek stírá hranice mezi klasickou hudbou a jazzem a vytváří živoucí organismus, který má v sobě vášnivou, rockem inspirovanou energii a filmovou krásu. Tu Hiromi do své hudby ostatně vštěpuje od nepaměti. S novým projektem navíc potvrzuje, že její skladatelské schopnosti dosáhly nového vrcholu.

Richard Bona & Jazz Dock Orchestra, 12. 6., Sono Centrum

Africký úkaz Richard Bona se po čase opět těší na brněnské fanoušky, místní guláš a tentokrát i české spoluhráče. My se zase těšíme na jeho bezprostřední show balancující mezi jazzem, funkem a world music, premiérově v obklopení big bandu Jazz Dock Orchestra.

Bona spolupracoval či nadále spolupracuje s jazzmany, jako jsou Pat Metheny, Bobby McFerrin, Mike Stern či Steve Gadd. Turné s Pat Metheny Group se stala tak trochu i mezníkem v jeho kariéře. Bona se jejich prostřednictvím vyšvihl mezi smetánku pop jazzu a world music. Ve vlastních projektech se projevuje jako zdatný multiinstrumentalista a charismatický zpěvák. Zpívá v angličtině, francouzštině i v jazyce douala, a jak ukázal při posledním brněnském vystoupení, nebojí se ani češtiny. Na brněnském JazzFestu v minulosti vystoupil s kapelou Mandekan Cubano, inspirovanou kubánskou hudební tradicí, a také se svou domovskou multižánrovou Richard Bona Group, v níž hraje nejen na baskytaru, ale i balafon, perkuse a kytaru. Spojení s českým ansámblem Jazz Dock Orchestra pro Bonu představuje nový zdroj inspirace, a my si tak budeme moct užít další z jeho hudebních tváří.

Mike Stern & Bill Evans Band, 18. 5., Sono Centrum

Jako nadějní mladíci se potkali v kapele Milese Davise. Už tehdy mezi nimi přeskočila muzikantská jiskra. Kytarista Mike Stern a saxofonista Bill Evans ji nakonec rozdmýchali do zářícího plamene v podobě vlastní kapely, pohybující se mistrně mezi jazzrockem a soulem.

Mikea Sterna a Billa Evanse pojí historie, která sahá až do roku 1981. Bill Evans hrál už tehdy u Milese Davise. Legendární trumpetista se tou dobou poohlížel po kytaristovi a na názor se zeptal i Evanse. Ten mu navrhl právě Mikea Sterna, který ho zaujal v kapele Billyho Cobhama. Stern a Evans pak u Milese Davise působili společně další tři roky, než se jejich cesty zase rozešly. V roce 2013, tedy po dvaatřiceti letech, se Stern a Evans rozhodli znovu společně vstoupit na pódium a vytvořit Mike Stern / Bill Evans Band. V něm po jejich boku v současnosti působí baskytarista Gary Grainger a bubeník Dennis Chambers. Stejně jako kdysi kapela Milese Davise i Mike Stern / Bill Evans Band stojí na třech pilířích – vášni, dynamice a vzrušení.

Joey Calderazzo & John Patitucci, 22. 5., Cabaret des Péchés

Joey Calderazzo a John Patitucci patří do kategorie hudebníků „par excellence“, ať už v roli lídrů, či sidemanů. Ostatně Calderazzova klavírní sóla plná hudebních narážek a fórů vyšperkovala festivalový koncert Branforda Marsalise a Patitucciho empatická basa v Brně mimo jiné tvrdila muziku Waynea Shortera. Nyní vyrážejí na společné světové turné premiérově v duu.

I když je klavírista Joey Calderazzo vynikajícím sidemanem, kterého si do kapely vybrali Michael Brecker, Branford Marsalis, Jack DeJohnette či Dave Holland, bylo by chybou přehlédnout jeho vlastních třináct alb, na nichž se projevil jako odvážný skladatel a lídr. Ve vlastních projektech se Calderazzo mění v neúnavného objevitele, pro kterého je svoboda normou, improvizace klíčem a swing absolutní nezbytností. Jméno Johna Patitucciho si jazzoví fanoušci dávno neasociují jen s osobnostmi jako Chick Corea, Wayne Shorter, Herbie Hancock či Stan Getz, ale také s pestrou škálou jeho vlastních nahrávek. Ať už se Patitucci chopí kontrabasu či šestistrunné baskytary, vždy se projeví jeho úcta k historii kombinovaná s progresivním přístupem. Tu se ostatně chystá otisknout i do nového společného projektu, jejž s Joeym Calderazzem představí v Brně.

Matthew Stevens / Walter Smith III: In Common, 23. 3., Cabaret des Péchés

Kytarista Matthew Stevens s oblibou rozpouští hranice mezi jazzem, rockem a ambientní hudbou. Saxofonista Walter Smith III je ztělesněním slov Dizzyho Gillespieho, který tvrdil, že správný hudebník má být vždy jednou nohou v minulosti a tou druhou v budoucnosti. To stejné reflektuje i jejich společný projekt In Common.

Smith a Stevens společně nahráli tři alba s totožným názvem In Common, jež jsou odlišena pouze číslovkou. Všechny tři desky mají jedno společné – nabízejí jedinečnou příležitost slyšet hudební rozhovory mezi interprety ze všech koutů jazzové scény, kteří spolu v některých případech hrají zcela poprvé. V koncertním provedení se k ustálené dvojici přidají kontrabasista Harish Raghavan a bubeník Jonathan Barber. Už nyní zaznívají hlasy, že čerstvé album In Common 3 posouvá hranice. Přijďte se přesvědčit.

Antonio Sánchez & Bad Hombre with Thana Alexa, BIGYUKI & Lex Sadler, 23. 3., Cabaret des Péchés

Jsou tu mezi námi. Lidé, kteří se dlouhé roky dokola ptají, kdy už konečně na JazzFestBrno opět zavítá Antonio Sánchez. Ten okamžik nastává teď. Bubeník, který dovede za svou soupravou rozpoutat bouři, aby ji záhy přeměnil ve vánek a nakonec ve správný moment v úplné ticho, míří do Brna s kapelou Bad Hombre nominovanou na letošní Grammy.

Rodilý Mexičan Antonio Sánchez se po boku Pata Methenyho, Chicka Corey či Michaela Breckera vyšvihl na začátku milénia do nejvyšší jazzové ligy, aby v ní brzy začal utvářet svůj vlastní hudební vesmír s projektem Migration. S ním debutoval v roce 2007. „Nechtěl jsem, aby si lidé říkali, že je to album bubeníka. Přemýšlel jsem z hlediska hudby, neřešil jsem, kolik mám sól a zda jsem se dost vyřádil. Chtěl jsem, aby hudba byla velmi melodická, přístupná a se spoustou opravdu dobré souhry,“ prohlásil tehdy o své prvotině, na které mu hostovali Pat Metheny i Chick Corea. Mantry, podle níž je důležitější sloužit celku než strhávat pozornost na sebe, se Sánchez drží dodnes. Že je to správná cesta, dokazují mimo jiné čtyři Grammy i hluboké uznání, které si získal ve světě kinematografie za odvážný soundtrack k filmu Birdman od režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárrita. V kapele Bad Hombre se Sánchez setkává se svými osvědčenými parťáky, kterými jsou zpěvačka Thana Alexa, klávesista Bigyuki a baskytarista Lex Sadler. Veškeré předpoklady pro divoce originální show jsou tak naplněny.