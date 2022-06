RECENZE: I když nebyl vidět, slyšet byl skvěle. Eric Clapton si podmanil Prahu

Nedělní večer v téměř zaplněné O2 aréně zahájila bluesová skupina The Bluesanovas, která prezentovala především vlastní tvorbu a u diváků s ní sklidila úspěch. Nejen díky melodiím a podmanivému hlasu zpěváka Melvina Schulze, ale i kvůli jeho práci s přítomnými posluchači.

Ti sice mnohdy nereagovali očekávanou odezvou, ovace německá kapela přesto sklidila, stejně jako následně i hlavní hvězda večera, Eric Clapton. Ten koncertem v Praze pokračuje ve svém evropském turné, na které si s sebou přivezl své dlouholeté spolupracovníky Nathana Easta (basová kytara), Paula Carracka (klávesy), Chrise Staintona (klávesy), Doyla Bramhalla II (kytara), a vokalistky Sharon Whiteovou a Katie Kissoonovou.

Od jeho příchodu na pódium však ve vzduchu visela hořkosladká atmosféra. Clapton směrem k divákům prakticky nevyřknul jediné slovo a celý koncert se tak obešel bez alespoň úvodního pozdravu či závěrečného rozloučení. Podobně střídmý byl zpěvák i na efekty či nasvícení.

Většinu času totiž světla mířila do stropu a hudebníky, Claptona nevyjímaje, pak halila místy až nepříjemná tma. Dvě obrazovky umístěné po bocích a promítací konstrukce visící nad kapelou sice alespoň přibližovaly dále sedícím divákům, co se na pódiu děje, i zde se ale barvami výrazně šetřilo. Veškerý obrazový doprovod byl totiž černobílý.

Eric Clapton - I Shot the Sheriff / White Room | zdroj: YouTube

Kdo se tedy na Claptona přišel vysloveně podívat, nemohl se ubránit zklamání. Na druhou stranu jde o zpěváka světového formátu s více než padesátiletým působením na hudební scéně, a tak si může ledacos dovolit. Ostatně výše zmíněné by se sice dalo nazvat jako nedostatky, na druhou stranu do celé atmosféry koncertu střídmost poměrně zapadla.

Navzdory živé rockové hudbě byl koncert na sezení, a tak se nepředpokládala ani okázalá světelná show, ani bezbřehé výkřiky. "Komorní" atmosféra ale fanoušky stejně nenechala chladnými a vytleskaná Layla nebo jednorázové sborové "Cocaine" ukázaly, že svůj idol opravdu milují.

Clapton přivezl do Prahy své největší hity

Jak už naznačuje předchozí odstavec, Clapton přijel do Prahy odehrát největší hity své kariéry. Celý koncert byl rozdělen na čtyři navazující části, dvě rockové proložené akustickou vsuvkou a přídavkem, u kterého se ale opět nedalo zbavit pocitu, že se do něj nikomu moc nechtělo.

Clapton se víceméně držel setlistu, který odehrál už před měsícem v londýnské Royal Albert Hall. Nechyběly tak hity jako Tears in Heaven, Key to the Highway, Cross Road Blues, High Time We Went, I Shot the Sheriff nebo kultovní Layla, kterou odehrál pouze v akustické verzi. Ta letos slaví 30. výročí od jejího prvního uvedení na MTV Unplugged a od Claptona šlo tehdy o nečekaný, avšak velmi úspěšný tah. Zatímco diváci v Londýně si minulý měsíc mohli song užít hned dvakrát, a to i ve verzi rockové, v Praze ji nahradil v Británii neprezentovaný Cocaine.

Eric Clapton - Layla | zdroj: YouTube

Přesto byl setlist sestaven prakticky bezchybně a každá píseň promyšlená do poslední melodie a sóla, kterými se nijak nehýřilo, přesto nesměly chybět. Zvuk byl čistý a divák neměl problém si vychutnat jednotlivé nástroje či hlasy. Subjektivně je už pak na každém, jak moc mu komornější atmosféra sedla.

Je totiž otázkou, zda šlo skutečně o záměr, kdy chtěl Clapton nechat vyniknout více svou hudbu, než sebe sama, nebo jestli za celkovou prezentací stojí něco jiného. Ať už se nám to líbí nebo ne, všichni stárneme, rockovými hvězdami nevyjímaje. A místy bylo patrné, že necelé dvouhodinové vystoupení téměř osmdesátiletého zpěváka zmáhá.

Eric Clapton ale byl odjakživa kontroverzní hudebník. Řada jeho hitů je přezpívaná a kvůli tomu mu někteří kritici nemohou přijít na jméno. Na druhou stranu to co dělá dělá skutečně dobře a ne nadarmo ho hudební magazín Rolling Stone zařadil na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob.

První tři příčky zaujímají Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King, z nichž bohužel ani jeden už nežije. Kdo tedy chtěl spatřit největší žijící kytarovou legendu, mel v neděli jedinečnou možnost užít si nezapomenutelný večer, na který bude dlouho vzpomínat.

Hodnocení: 90 %