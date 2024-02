Nominace Cen Anděl Coca-Cola 2023 odhalují letošní favority. Jsou jimi Viktor Sheen a November 2nd

Celkem se letos bude udělovat šestnáct andělských sošek. O držiteli ocenění v kategorii Síň slávy už je rozhodnuto, o patnácti dalších budou členové České hudební akademie rozhodovat v závěrečném kole hlasování, ve kterém vybírají jako tradičně vždy ze tří jmen. Letos se mezi nominovanými objevují hned dvě jména třikrát. Jedním z nich je rapper Viktor Sheen, který se za své sólové album Planeta opic může stát nejlepším Interpretem. V kategorii Společný projekt pak akademiky zaujalo album Roadtrip, které V. Sheen natočil ve spolupráci s Calinem. A se singlem Safír, který z něj pochází, mají oba šanci i ve Skladbě roku.

Tři nominace má i rocková kapela November 2nd, která se loni po dvanácti letech vrátila na scénu s eponymním albem. To u akademiků zabodovalo v kategoriích Album, Skupina a Rock. V královské kategorii Album se November 2nd „utkají“ s albem Jezus Kristus Neexistus? od J.A.R. a LP XXIII od Davida Kollera. J.A.R. i D. Koller přitom mají po dvou nominacích, stejně jako Anna K., Calin a Sofian Medjmedj s Benem Cristovao. „Nominace jsou letos celkově žánrově hodně pestré a rozkročené. Mimo jiné ukazují i to, že se česká hudba nejen generačně proměňuje,“ komentuje výsledky druhého kola hlasování předseda rady České hudební akademie Honza Vedral. Ve 2. kole hlasování o Cenách Anděl Coca-Cola 2023 hlasovalo celkem 432 akademiků.

I v letošním roce bude mít možnost zapojit se do hlasování v Cenách Anděl také veřejnost, a to díky titulárnímu partnerovi Cen Anděl, společnosti Coca-Cola. Ta stejně jako v uplynulých letech vyhlásila Cenu fanoušků – multižánrovou cenu popularity, ve které může veřejnost ze všech nominovaných hlasovat pro svého favorita, a to od dnešního dne. Ten, který obdrží nejvíce hlasů, získá kromě finanční podpory ve výši sto tisíc korun zásobu nápojů z portfolia Coca-Coly na celý rok do zkušebny zdarma. Tento celoroční pitný režim čeká také vítěze kategorie Videoklip. „Pro společnost Coca-Cola je podpora českých hudebních talentů jedním z důležitých témat. Těší nás, že můžeme navíc Cenou fanoušků vtáhnout do hlasování také veřejnost a v této speciální kategorii propojit výjimečné interprety nezávisle na odlišných žánrech. Jsme zvědaví, komu letos nakonec naše podpora poputuje," uvádí Veronika Němcová, ředitelka komunikace a vnějších vztahů společnosti Coca-Cola ČR.

„Máme velkou radost, že s námi naši partneři dlouhodobě zůstávají. Díky nim můžeme Ceny Anděl stále posouvat kupředu, být v nápadech kreativnější a ambicióznější. Dalším z těchto partnerů je i Evropa 2, která je společně s Českou televizí hlavním mediálním partnerem Cen Anděl. Evropa 2 je navíc patronem kategorie Objev a každoročně jejího vítěze podporuje mediální kampaní v hodnotě půl milionu korun. Jsme přesvědčeni o tom, že takové spolupráce jsou skutečně smysluplné i pro samotné umělce. V tomto ohledu nemůžeme opomenout ani Intergram nebo OSA, kteří při nás a hudebnících stojí již řadu let," doplňuje Hájková.

Letos přišli pořadatelé 33. ročníku Cen Anděl Coca-Cola 2023 s dobrou zprávou pro všechny hudební fanoušky. Ještě vloni byl předávací ceremoniál s ohledem na kapacitu prostoru určen pouze pro zvané umělce, v tomto roce však mohli pořadatelé uvolnit do veřejného prodeje omezené množství vstupenek. Ty jsou k dispozici od dnešního dne v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 hudební akademie. Od roku 1995 se realizují pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Titulárním partnerem 33. ročníku Cen Anděl je společnost Coca‐Cola, mediálními partnery Česká televize a Evropa 2. Dalšími partnery ročníku jsou Intergram a OSA. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.