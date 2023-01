Obrat. Žalobkyně stáhla obvinění ze sexuálního zneužívání proti zpěvákovi R. Kellymu

Prokurátorka Kim Foxxová z Cook County ve státě Illinois své rozhodnutí oznámila den před soudním slyšením, na kterém měly být projednávány obvinění, že R. Kelly sexuálně zneužil čtyři lidi, tři z nich byli nezletilí. Foxxová připustila, že její rozhodnutí "může být zklamáním" pro ženy, které zpěváka ze zločinů obvinily. "Pan Kelly se nejspíš z vězení nikdy nedostane...myslíme si, že spravedlnosti bylo učiněno za dost," dodala Foxxová.

Newyorská soudkyně poslala loni v červnu Kellyho na 30 let do vězení. Porota ho uznala vinným ve všech bodech v kauze kolem sexuálních trestných činů. Někdejší hvězda hudebního stylu R&B, kterou proslavit hit I Believe I Can Fly, podle prokuratury po dvě desetiletí využívala své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, a to jak sexuálnímu, tak psychickému. Proti rozsudku se odvolal. Ve čtvrtek 23. února by pak měl vynést další verdikt chicagský federální soud. Jen rozsudek z New Yorku přitom znamená, že 56letý muž bude mít nárok na propuštění z vězení, až když mu bude 80 let.