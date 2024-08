Pořad 168 hodin byl zastaven z politických důvod, míní Fridrichová. Dostala nabídku práce

Fridrichová na sociální síti X (dříve Twitter) uvedla , že jí Česká televize nabídla práci pouze v oblasti sociálních témat. „Jako novinářka se posledních 21 let věnuji dominantně právě politice a vůbec poprvé za těchto 21 let mi Česká televize nabízí práci s limitací jen na sociální témata,“ napsala.

Připomněla nedávné zrušení pořadu 168 hodin. „Nabídka, která by mě vyřadila z kritické politické žurnalistiky, se jistě líbí mnoha politikům, ale já ji chci ještě zvážit. V pořadu 168 hodin jsme se hodně věnovali i právům zvířat, tak třeba přijde ještě lepší nabídka – na chovatelský magazín,“ vylíčila.

Podle ní má nabídka od vedení zpravodajství a publicistiky ČT politickou motivaci. „I když si vážím uznání České televize za mé aktivity ve prospěch samoživitelů, pracovní nabídka od vedení zpravodajství a publicistiky ČT, abych se věnovala pouze sociálním tématům, posiluje podezření, že pořad 168 hodin byl zastaven z politických důvodů,“ shrnula.

S kritikou přišla Fridrichová v době, kdy ČT čelí sílící kritice opozice. Opoziční hnutí ANO a SPD v červenci ve Sněmovně neuspěly se snahou zamítnout vládní návrh na zvýšení poplatků pro veřejnoprávní televizi a rozhlas. Kontroverzní návrh, který také rozšiřuje okruh poplatníků, byl odmítnut i při pokusu o jeho vrácení k přepracování.